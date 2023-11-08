22歲女全身多處刀傷　浴血旺角劏房殞命　警調查後相信屬自殺

一名女子被發現在旺角一住宅單位內昏迷，送院後不治。8日下午2時許，據報一名22歲女子報案，指自己身體不適。救援人員趕至事主位處的通菜街17號一個劏房單位，發現她昏迷不醒，滿身鮮血，立即為她急救再送往廣華醫院，經搶救後惜延至傍晚不治。旺角警區刑事調查隊人員接手跟進事件，正調查事發起因。



據悉， 女死者為內地人，持有本港身份證，近日因金錢問題不快。



警方指，女事主姓姜，22歲，為內地人，居住在通菜街17號一單位。8日下午2時49分，警方接獲事主報案，指自己在上址自殺。救援人員接報到場，發現她已倒臥上址，身體多處受傷，旁邊有一把約19厘米長的生果刀。救護員將昏迷的女事主，送往廣華醫院治理，其後被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確認。



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