澳門大賽車前夕　警加強交通執法拘6人　勾走近70輛車

警方稱，新界南總區交通部執行及管制組人員，將會於澳門格蘭披治大賽期間，繼續加強打擊非法賽車、非法改裝車輛、超速及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。



警方勾走近70輛汽車。(警方圖片)

警方新界南總區交通部執行及管制組人員，於11月3日至9日，一連7日在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）行動，打擊非法賽車及非法改裝車輛等，共拘捕6名年齡介乎20至56歲的本地男子，分別涉嫌「未獲授權下取用運輸工具」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「酒後駕駛」、「管有第一類危險藥物」及「欠交法庭罰款」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

另外，人員偵測到858部車輛超速行駛，已向有關司機作出票控，並就其他交通違例事項，發出28張定額罰款通知書及7張傳票。人員亦發現60輛私家車、7輛電單車及2輛輕型貨車，懷疑經過非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。涉事車輛已被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗，人員亦向另外22輛車發出欠妥車輛報告。

警方續指，非法賽車乃嚴重交通罪行，違例者一經定罪，最高可被判處罰款1萬元及監禁1年。