學校旅行日　校巴筲箕灣收掣不及撞重型貨車　12名小學生不適送院

今日（10日）上午8時40分，筲箕灣南安里近東喜道發生交通意外。一輛重型貨車因交通燈號停下，惟尾隨校巴疑收掣不及撞上。警方接報到場調查，校巴司機面部受傷，但拒絕送院。其後學生被送回附近愛信道的學校，經進一步了解，有12名學童感到不適，校方遂報警。消防處派出大型事故車輛到學校，經救護員檢查將學童送往東區醫院治理。



學童由消防處的大型事故車輛送到東區醫院檢查。（翁鈺輝攝）

學生旅行日遇交通意外12人送院

涉事旅遊巴接載中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）的學生，校長黃靜雯稱，今日是旅行日，其中8號車（63座）接載3B及3D班學生，在前往旅行地點途中，在筲箕灣遇上交通意外，擋風玻璃碎裂，司機輕微受傷。車上有4名老師，立即初步檢查及安慰受驚的學生；學生情緒穩定，沒有表面傷痕。

她又指，所有學生也佩戴安全帶，校方與警方評估情況，將全車同學由另一部旅遊巴送返學校，稍後經救護員分流檢查，部分學生表示頭或面部曾有碰撞，為安全起見，4男8女（8-9歲）送院作進一步檢查。

她解釋沒有安排學童即場送院的原因稱：「即時發生報咗警，警方上咗車，同老師商量，學校喺附近，學生沒有表面傷」，遂決定將他們送回學校作跟進處理。其餘學生由學校社工陪同，安排另一部旅遊巴前往旅行場地繼續活動，學校會繼續留意學生情況。