元朗露天停車場火燒4車　包括兩部退役九巴　警列縱火案

今日（10日）上午11時38分，元朗僑興路一個露天停車場有車輛起火，4部車包括兩部退役九巴及兩部私家車。現場熊熊烈火，又黑又濃的煙直衝上半空。消防員接報到場開喉灌救，其間曾傳出「嘭」聲巨響，黑煙四起。稍後火警被救熄，無人受傷，但4部車嚴重焚毀，消防員認為起火原因有可疑，警方列縱火案調查。



村民曾先生稱，巴士是一名姓譚的村民購入，原擬為經營的餐廳做生招牌，但未成事，於是停泊上址。以往他經常見到有人擅自登上巴士「又揸又搖，坐一坐才肯走」，又有人曾發動巴士引擎，將它塞在路口，更曾遭縱火及刑事毀壞。

事發時曾先生在家中看電視，見到一名年約30歲人士在巴士車門翻找東西，未幾即發生火警，他不清楚是否遭人縱火。

另一名村民梁先生形容火勢非常猛烈：「高過3樓啊！」

元朗僑興路的露天停車場有兩輛巴士及兩輛私家車起火，濃煙四起。（黃學潤攝）

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以往九巴不定期推售退役巴士，讓巴士迷有擁有自己巴士的機會。一般而言，巴士公司會一次過推出一批數量的巴士，巴士迷填寫投標書，挑選自己心愛款式，每架巴士意向為5萬元，事前要繳交每架巴士2萬元的保證金，九巴會價高者得原則處理。而根據有關買賣條款，巴士出售後，除獲得運輸署批准，否則不可以在路上行駛。