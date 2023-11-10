旺角山東街Uber打保齡式撞傷4途人　司機涉危駕被捕

旺角今日（10日）下午2時許發生交通意外，一輛私家車在山東街和廣東道交界撞到4名途人，包括一名年約5歲的女童，幸全部傷者清醒，坐在路面候援。救援人員趕至，為傷者初步治理後，將他們送往伊利沙伯醫院治理，警員則在現場調查事件，包括了解當時行車燈號是什麼。有目擊者稱當時與他人過路時七人車高速駛至並撞到多人，一名女子和女童更一度被捲入車底，附近警員見狀即上前截停該七人車。

警方表示，涉事私家車沿山東街西行，當駛至與廣東道交界的行人過路處時，懷疑突然衝前撞到正在過路的3女1男途人（5至67歲），4人全部受輕傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。警方經初步調查，私家車64歲姓洪男司機嫌危險駕駛被捕，現正被扣留調查。據了解，其酒精測試結果為零度。



一輛七人車今日（10日）下午在旺角山東街和廣東道交界撞到4名途人，警員到場向坐在地上的傷者了解事件。（市民劉先生提供）

現場消息指，涉事七人車司機承認自己是Uber司機，事發前不久於附近落客並沿山東街離開，並稱當時交通燈號為綠燈；但有附近的商戶表示事發時很多人過馬路，懷疑有人衝紅燈。據悉，七人車司機曾在交通燈前停車，但之後突然衝前撞到4人。

目擊意外的陳小姐受訪時仍驚魂未定，稱需要通知親友到場與自己一同離開。她指事發時自己在行人過路線綠燈時拉着手拉車過路，行到一半時涉事七人車突然高速駛至並撞到數人，其中一名婦人和兒童更一度被捲入車底，另一名穿紅衣男子則一度被撞上車頂再滾回地上。她稱自己見狀即高聲呼喝要求司機停車，惟不獲理會，但附近多名正在巡邏的軍裝警員疑目擊意外發生而上前追截，終成功令司機停車。

警方表示，意外中傷者包括一對分別67歲男子及其61歲妻子，以及一名61歲婦人和5歲孫女，其中男子四肢擦傷、妻子手和腰痛，61歲婦人則腳部擦傷和臉部流血，全部人清醒送院治理。