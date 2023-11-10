黃竹坑迷你倉遭貼律師信收樓　客戶斥無人通知　急尋新倉搬遷

一間分別於港島及九龍開設四間分店的迷你倉公司，有客戶向《香港01》求助，指發現位於黃竹坑的分店大門被人貼上律師信要求收回單位，他不曾收到該公司任何通知，直至自己上門檢查時始揭發，他嘗試聯絡客服不果，相信已無法收回任何按金。由於擔心家當不保，當中包括珍藏玩具，他已即時找了搬屋公司，明天會搬走所有物品。他懷疑仍有客戶不知情，擔心他人蒙受損失。



《香港01》今午前往該公司其他分店查看，發現位於新蒲崗分店被人經門罅攝了「追數紙」，鰂魚涌、西環店則無人當值，但未見有追債字條。涉事公司客服熱線無人接聽並轉駁至留言信箱，WhatsApp的最後上線時間為10月30日。



涉事公司位於黃竹坑的分店被人貼了律師信。（讀者提供）

受影響客戶江先生表示，由於其住所裝修，今年7月起，他租用涉事公司位於黃竹坑黃竹坑道40號貴寶工業大廈的分店迷你倉半年，支付逾1萬元租金及5000元按金，並將全屋物品，包括珍藏玩具存入倉內。10月30日，他檢查迷你倉時，發現單位大門被貼上律師信，勒令公司須於11月8日前搬走及交還單位。現場所見，原應在上午10時至下午6時在店內當值的職員不在場，他曾嘗試聯絡客服不果，但由於倉庫狀況無異樣，他亦能進出，故未有為意。

直至昨日（11月9日）他再上門，發現大門被人打開，多個迷你倉被人清空，其他迷你倉的公司四處貼了宣傳單張。江嘗試再致電24小時客戶服務熱線，發現長期關機，留言信箱已滿，而手機通訊應用程式WhatsApp亦顯示最後上線時間為10月30日。他批評涉事公司沒有通知客戶上述事件，相信已無法取回租金及按金。因擔心業主會突然收樓，令家當不保，他只能倉卒地找了間搬屋公司，會於明天（11月11日）搬走。

據了解，有人曾向黃竹坑的其他迷你倉公司了解，有行家指涉事公司的黃竹坑分店懷疑欠租被收樓，所有人員已「失蹤」，未能取得聯絡，惟不曾就結業一事通知客戶。至於其他分店的情況，他則不太清楚，但由於公司唯一的熱線電話已無人接聽，他懷疑是全線結業。他呼籲涉事公司現有客戶盡快尋找新倉搬遷，否則業主一旦派人收數上鎖後，恐一段長時間未能取回倉內物品。

《香港01》查看涉事公司的所有社交平台，發現其Facebook專頁及Instagram於今年8月8日起就再沒有任何更新，而YouTube頻道對上一條影片是在9個月前上載，社群帖文則於5個月前發布。記者今午亦致電客服電話，但錄音只稱「辦公時間已過，請留低口訊」。

記者亦到其餘3間分店視察，全部分店均沒有職員當值，亦無人應門。其中新蒲崗的分店更被人追數，有人經大門門罅攝了數張追數紙，上面寫了懷疑迷你倉負責人的名字及「欠債還$$」的字眼。