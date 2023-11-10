4人扮銀行職員騙$850萬貸款保證金　退休公務員失逾$200萬退休金

警方偵破一宗假冒財務中介公司串謀詐騙案。今年9至10月期間，11名市民報案指收到推銷電話提供低息貸款。他們前往上環一所財務中介公司簽署文件，並支付超過850萬貸款保證金後，該公司隨即失去聯絡，辦公室亦被清空。



警方接手調查後，發現騙徒利用新公司名稱，在灣仔開辦一所新辦公室繼續詐騙，於是昨日（9日）展開行動，以涉嫌串謀詐騙拘捕兩男兩女，全部均為中國籍。據了解，最大筆受害金額為200多萬，受害人為一名退休公務員，他將整筆退休金交付作保證金，欲貸款600萬元。



警方在行動中檢走大量貸款文件、5部電腦、點鈔機等。（鄧海興攝）

中區警署區重案組第一隊主管嚴思浩督察向傳媒交代案情，警方於今年9至10月接獲11名市民報案，指懷疑被財務中介詐騙。報案人收到自稱銀行職員推銷電話，指可以提供低息貸款，然後轉介他們至一間財務中介公司作貸款手續。他們其後前往上環德輔道中一所辦公室簽署借貸文件，並且透過現金、支票、或銀行轉賬，支付超過850萬元貸款保證金。然而，該公司其後失去聯絡，辦公室亦被清空，受害人嘗試聯絡無果，不但未能貸款，更損失保證金，遂向警方報案。

據了解，損失最大的受害人為一名退休公務員，他將整筆200多萬元退休金交付作保證金，欲貸款600萬元。其他受害人包括會計師、教師、廚師等。

中區警署區重案組第一隊主管督察嚴思浩向傳媒交代案情。（梁偉權攝）

騙徒捲款後辦公室人去樓空 易名轉地址續行騙終被警破獲

中區重案組第一隊聯同商業罪案調查科展開聯合調查，經過深入情報分析，鎖定一個活躍本地的詐騙集團，並發現該集團由今年10月中開始，利用一個新公司名稱，在灣仔軒尼詩道一所辦公室，繼續行騙。

警方昨日（9日）搜查涉案公司的灣仔新辦公室，發現兩名騙徒正在上址替第12名受害人處理貸款手續，於是上前拘捕兩人，並檢走大量貸款文件、5部電腦、點鈔機等。警方昨晚繼續行動，再到中環及葵涌拘捕另外兩名騙徒。4名被捕人（23至29歲）均涉嫌串謀詐騙，全部均為中國籍，包括兩男兩女，分別報稱文員、商人及運輸工人，他們現正被通宵扣查。調查仍在繼續當中，警方不排除更多人被捕。

警方呼籲，市民應向有牌照及信譽良好的銀行或財務公司借貸，切勿輕易相信財務中介公司。如果懷疑受騙，應立即聯絡警方防騙易熱線18222。