騙徒扮「炒股達人」叫裝App　一周呃$1.1億　警列10假App籲小心

警方facebook專頁守網者再發布防騙小貼士，呼籲市民要提防網上投資騙局。日前守網者發文指出，港人熱衷炒股，騙徒便看中股民心態，在社交平台假扮名人、財經分析師、藝人發出投資貼士帖文，引人入局後便叫股民安裝投資App，轉帳款項作投資本金，結果股民無法提取款項。警方短短一星期內，便接獲逾150宗網上投資騙案，合共損失高達1.1億元，包括八旬婦人被騙走逾300萬元。



守網者指出，該名八旬婦人在社交平台看到假冒股評人的貼文，希望得到投資貼士，於是按下帖文連結，進入WhatsApp投資群組。群組內的「組員」、「管理員」懷疑均是騙徒所扮，「組員」先洗腦式向婦人灌輸能輕易賺錢的甜言，然後「管理員」再誘使其下載一個名為「滬聯互融」的投資App。婦人不虞有詐，先後轉帳300多萬元至騙徒的本地銀行戶口作投資本金，後來她欲提現時，被「管理員」以不同理由拖延，婦人始驚覺受騙。

守網者列出該一個星期報案時出現的虛假投資App，並呼籲市民要小心。如有懷疑，在守網者網站 ( https://cyberdefender.hk）的「 防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入投資平台名稱、網址、電話、收款賬號，即時評估風險。

警方列出的10個虛假投資App，可參考下圖﹕

