港鐵火炭車廠一部列車遭塗鴉　職員報警調查

撰文：翁鈺輝
出版：更新：

今日（11日）清晨5時半，港鐵火炭坳背灣街車廠的職員報案，指一部列車遭人塗鴉，有兩處每幅1米乘8米的損毀。警方到場列財物損毀，由港鐵公司跟進處理。

火炭車廠內有列車被塗鴉。（翁鈺輝攝）
港鐵
突發