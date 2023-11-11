油麻地中九龍幹線地盤吊臂運鐵斷纜　擊中4工人　兩人一度被困

油麻地渡船街與甘肅街交界的中九龍幹線地盤發生工業意外。今日（11日）下午1時43分，警方接報地盤內有吊臂車吊運一批鐵時繩纜折斷，墮下打中4名工人，當中兩人傷勢較輕，隨即被救出送往廣華醫院；另外兩人被壓住待救。大批消防員及救護員在場協助，至下午2時35分左右，兩名工人亦告解困，相繼救出送往伊利沙伯醫院，兩人均半清醒，當中一人頭部受傷，工衣染血，另一人頭和左手前臂受傷。勞工處人員事後到現場調查，並拍照取證。



其中一名傷者送院時頭部受傷，工衣染血。（翁鈺輝攝）

其中一名傷者送抵伊利沙伯醫院，頭及左手前臂受傷。（翁鈺輝攝）

油麻地消防局高級消防隊長莫柏建證實，現場是中九龍幹線地盤內的物料下放區，長闊各約10米、深約15米，初步相信意外源於工人吊運一批鐵枝入內期間，一批直徑約32毫米的十多支鐵枝突然墮下，兩名工人走避不及被砸傷頭和手部，另外兩人則腳部受傷，強調無人被鐵枝插中。

他強調人員在接報後約5分鐘已抵達現場，惟由於現場設施和樓梯等多屬臨時搭建，加上空間狹窄，人員需使用現場的工具和車輛才能將傷者救出；而4名傷者當中兩人情況嚴重、兩人輕傷，救出時均清醒，至於事發原因等則待相關部門跟進調查。

（黃偉民攝）

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工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，今日有工友吊運組件時，期間懷疑有鋼纜或其他組件斷裂，跌落地面，壓傷4名工友。當中2人頭部受重創，傷勢較嚴重，被送往伊利沙伯醫院搶救中。現時暫未知物料重量，蕭要求路政署、承建商及勞工處盡快將資料釋出。

蕭指，近日工業意外頻生，昨日東涌有地盤發生吊運意外，導致一名工友死亡。根據統計，今年截至目前為止，至少有9宗吊運意外，當中有6宗死亡個案，而整個建造業的死亡意外已達20宗。整體數字與往年差不多，可見情況嚴峻，沒有改善。工權會要求政府及業界檢討及改善，並將協助傷者家屬。