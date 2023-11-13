11中港爆竊匪犯12案被捕　攜「警察」胡椒噴劑來港　曾噴椒襲戶主

今年8月起，全港多區針對低密度屋苑或者係獨立屋的爆竊案有上升趨勢，警方經情報分析及調查後，鎖定一個由3名本地男女及8名非法入境內地男子組成的爆竊集團，在香港「食大茶飯」，昨日（12日）採取行動拘捕該11人，包括一名為集團成員安排住宿及處理贓物的女子，以及一名恆常接載集團成員來往案發現場之的士司機。警方相信被捕人涉及12宗爆竊案，掠去410萬元財物，在當中一宗嚴重爆竊案，疑犯更以胡椒噴劑襲擊撞破事件的戶主。案中警方檢獲贓物，以及大量爆竊工具，包括5支胡椒噴劑，當中印有「警察」字眼。警方正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。



警方搗破一個爆竊集團，拘捕11人、包括8名非法入境內地男子，相信他們涉及今年8月起的12宗爆竊案，掠去總值約410萬元財物，行動中起回部分贓物包括現金和手錶等，亦檢獲大量爆竊工具。（任葆穎攝）

新界北總區重案組第二隊總督察羅禮謙表示，警方相信涉案爆竊集團涉及過去4個月在本港各區發生的12宗爆竊案，失物總值約410萬元。據悉當中涉款最大一案，損失財物包括現金和名錶等，總值達100萬元。調查顯示集團成員會事先「踩線」尋找爆竊目標，在夜間上山匿藏，待深夜時伺機入內犯案。在其中一宗嚴重爆竊案，賊人犯案時被戶主撞破，逃走期間曾以胡椒噴劑噴向戶主。

警方搗破一個爆竊集團，拘捕11人、包括8名非法入境內地男子，相信他們涉及今年8月起的12宗爆竊案，掠去總值約410萬元財物，行動中起回部分贓物包括現金和手錶等，亦檢獲大量爆竊工具。（任葆穎攝）

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警方經調查後，昨早在元朗區一間找換店拘捕爆竊集團的其中一名骨幹成員，該名42歲非法入境男子當時正將爆竊所得、總值約15萬港元的外幣兌換成人民幣，警員隨即檢取該批現金作為證物。警方相信該男子亦負責決定爆竊地點及安排交通。同一時間，警方亦突擊搜查爆竊集團成員在元朗區內的4個藏身地點，拘捕涉嫌為成員安排住宿及處理贓物的64歲本地女骨幹，以及涉嫌落手爆竊和看守贓物的8名男子，當中7人是非法入境者。

經進一步調查後，警方昨日再在天水圍區拘捕一名報稱的士司機的本地男子，相信他恆常接載爆竊集團成員往來案發現場，企圖減低他們被捕的風險。合共10男1女被捕人年齡介乎31至88歲，包括8名非法入境內地男子，涉嫌「嚴重入屋犯法」，「入屋犯法」，「協助非法入境」，「非法入境」及「無牌管有槍械及彈藥」等罪名，全部人正被扣查。

行動中警方起回總值約40萬元的懷疑爆竊案贓物，以及大量爆竊工具，包括5支胡椒噴劑，胡椒噴劑容器上更印有「警察」、「催淚噴射器」簡體字字眼，據了解是由被捕非法入境男子帶到香港，警方正調查其確實來源。羅禮謙形容爆竊集團分工精細，由安排住宿、找尋低設防的高尚住宅、提供犯案時的交通工具、以至銷贓，均由成員「一手包辦」，由於他們在犯案後會於短時間內銷贓，故警方相信過往案件的贓物已被「處理得七七八八」。

警方搗破一個爆竊集團，拘捕11人、包括8名非法入境內地男子，相信他們涉及今年8月起的12宗爆竊案，掠去總值約410萬元財物，行動中起回部分贓物包括現金和手錶等，亦檢獲大量爆竊工具，當中有胡椒噴劑容器上更印有「警察」、「催淚噴射器」字眼。（任葆穎攝）

警方指出，「入屋犯法」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判囚14年，「嚴重入屋犯法」定罪最高更可判處終身監禁；安排他人犯案亦要承擔同樣刑責。年近歲晚，警方藉此提醒市民注意家居保安，鎖好門窗及安裝合適防盜設施，以免讓賊人有機可乘。