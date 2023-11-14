流浮山貨倉回收場三級火燒逾5小時救熄　石油氣樽爆炸傷兩消防員

今日（14日）下午1時09分，流浮山一個貨倉及一個回收場發生火警，冒出大量濃煙，席捲半空。消防接獲多個報案，下午1時20分將火警列為三級，疏散25男11女。現場黑色濃煙衝天，倉庫燒至倒塌。至下午3時許，火場一個石油氣樽發生爆炸，兩名消防員面部受傷，送屯門醫院救治。消防處並派出煙火特遣隊人員到場評估火場風險及是否有再倒塌危險，亦出動災難應變救援隊，並使用滅火機械人協助灌救，以及出動無人機拍攝及了解火場情況。火勢於下午4時09分受包圍，至下午4時54分受控，並在下午6時34分大致被救熄，但消防繼續向現場射水，以防死灰復燃。消防處表示，曾動用4條喉及4隊煙帽隊到場灌救，而不適送院的兩名消防員當中，一人已經出院。



消防處與警方今晚8時交代火警詳情，消防處消防區長施文煜表示，今日（14日）下午1時09分，流浮山深灣路一個回收場首先起火，然後波及鄰近兩個貨倉，火場面積達120米乘65米；消防出動43架消防車、7架救護車；並動員189人及20名救護員，疏散36名市民。施文煜續稱，由於火場面積大而且水源距離遠，需鋪設600米輸水喉，加上現場有大量遺棄電子零件，從而增加救火困難。兩名消防員在鋪設輸水喉期間，有一個石油氣樽爆炸，傷及兩名消防員面部。消防處表示仍在調查火警成因。

高級救護主任林浩璋表示，是次行動一共出動5部救護車及災難應變救援車，事件中沒有市民受傷。他補充，兩名受傷消防員經現場初步治理後送院，兩人均為面部輕傷、一直清醒，其中一人經已出院。

今日（14日）下午1時許，流浮山深灣路一個回收場及貨倉起火，至晚上8時許，消防仍在現場開喉灌救。（林振華攝）

今日（14日）下午1時許，流浮山深灣路一個回收場及貨倉起火，至晚上8時許，消防仍在現場開喉灌救。（林振華攝）

警務處天水圍分區指揮官警司常俊傑表示，警方於下午1時10分接獲市民報案，指流浮山深灣路一個回收場及貨倉起火。警員於下午1時18分到場，並將25名男子名11女疏散到安全位置，其後警方為協助消防行動於深灣路實施交通管制措施。常俊傑呼籲市民如目擊火警發生，請致電熱線3661 4810聯絡警方提供資料。

高級救護主任林浩璋（左），消防處消防區長施文煜（中），警務處天水圍分區指揮官警司常俊傑（右）交代詳情。（林振華攝）

流浮山一個貨倉和回收場發生三級火，現場煙霧瀰漫，消防派出煙火特遣隊人員到場評估火場風險。（蔡正邦攝）

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流浮山一個貨倉和回收場發生三級火，現場煙霧瀰漫，消防開喉灌救。（蔡正邦攝）

流浮山一個貨倉和回收場發生三級火，消防將火警列為三級。（蔡正邦攝）

現場黑色濃煙衝天，倉庫燒至倒塌。（蔡正邦攝）

流浮山一個貨倉和回收場發生三級火，約4時小後，可見貨倉及回收場內的物品被燒至熏黑（林振華攝）

消防處表示火警中暫未接獲受傷報告，呼籲市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。

運輸署宣佈因火警，流浮山迴旋處的全線封閉。介乎流浮山道與天影路的深灣路亦已封閉。 車輛禁止由天月路右轉入流浮山道。署方呼籲駕駛人士考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。

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流浮山一貨倉起火，濃煙席捲半空。（網上圖片/小巫女女）

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