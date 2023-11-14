警聯入境處破跨境賣淫集團拘21人　包括集團骨幹及出租劏房業主

觀塘警區刑事部、特別職務隊聯同入境處，昨日（13日）聯合執行代號「降獸」的反街頭賣淫行動。警方表示，是次行動是針對持有雙程證內地性工作者、背後操控的賣淫集團，以及出租單位以供人賣淫的業主，成功拘捕4男17女，包括3男2女賣淫集團的幹成員、14名持雙程證女子以及2名業主；其後亦檢獲港幣33.8萬元及人民幣11.6萬元的現金、大批避孕套、潤滑劑、漱口水，以及數十條相信是屬於區內被用作賣淫用途之劏房門匙。



警方聯同入境處昨日（13日）聯合執行代號為「降獸」的反街頭賣淫行動，成功拘捕21人，並檢獲港幣33.8萬及人民幣11.6萬的現金、大批避孕套、潤滑劑、漱口水，以及數十條相信是屬於區內被用作賣淫用途之劏房門匙。（梁偉權攝）

觀塘警區助理指揮官（刑事）警司湯淦維表示，為針對區內滋擾市民的街頭賣淫活動，觀塘警區一直有不定時採取掃黃行動，自年初至今，成功減少區內被用作賣淫用途的劏房單位。惟於近月行動中，警方發現區內持雙程證內地女子參與街頭賣淫活動情況有上升趨勢，觀塘警區刑事部聯同特別職務隊經過兩個月進行深入調查及情報分析，成功掌握一個區內跨境賣淫集團的犯案手法，並鎖定集團骨幹成員。

觀塘警區總督察（刑事）解子倫表示，賣淫集團成員會先在內地透過社交媒體招攬女子來港賣淫，當有關女子成功以合法途徑進入本港後，集團成員會以500元日租形式，向她們出租區內一個約100呎的劏房，作賣淫及居住之用。其間集團成員會向賣淫女子提供所需物資，包括膳食、漱口水、避孕套及即棄毛巾等，並會長期於街頭賣淫熱點附近監視，通報警方同其他執法部門的執法情況。

警方聯同入境處昨日（13日）聯合執行代號為「降獸」的反街頭賣淫行動，拘捕21人。調查顯示賣淫集團成員會先在內地透過社交媒體招攬女子來港賣淫，並向她們出租劏房及提供所需物資，亦會在附近監視警方等部門的執法情況。（梁偉權攝）

昨日（13日）下午，觀塘警區刑事部及特別職務隊聯同入境處採取聯合執法行動。解子倫指，人員首先以放蛇形式，成功拘捕3名持雙程證內地女子， 涉嫌「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」。其後，警方聯同入境處人員，突擊搜查多個賣淫黑點及單位，成功截獲及拘捕14名相信有份參與賣淫活動的雙程證內地女子（26至54歲），涉嫌「違反逗留條件」。

與此同時，警方亦在案發現場附近拘捕賣淫集團全部5名骨幹成員，包括3名本地男子（35至64歲）、一名46歲本地女子，以及一名60歲雙程證內地女子，涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」。警方從5人身上共檢取大約7.7萬港元，並在搜查其中一名成員的住所期間，再檢取約21.6萬港元及11.2萬元人民幣；另在其中3人身上搜出共39條鎖匙，經核對後，當中的鎖匙能夠開啟5間用作賣淫活動的劏房。

解子倫又指，警方亦發現有區內業主同時將其多個單位出租予賣淫集團用作賣淫用途，以收取每月2萬至3萬元租金，警方其後以涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」及「出租處所以供用作賣淫場所」分別拘捕一名65歲男業主及一名56歲女業主，涉案5個單位合共提供17間劏房作賣淫之用。

觀塘警區反黑組主管督察鄧志成（左），觀塘警區助理指揮官（刑事）警司湯淦維（中），觀塘警區總督察（刑事）解子倫（右）交代案情。（梁偉權攝）

觀塘警區反黑組主管督察鄧志成表示，觀塘警區一直有密切留意區內街頭賣淫活動對市民造成的滋擾，並不定時採取執法行動。警方於本年年初至10月，在非法賣淫黑點共執行65次掃黃行動，拘捕71名女子。鄧志成續稱，對於今次行動，警方相信已經成功瓦解了一個跨境賣淫集團，又重申警方對於有集團操控的賣淫活動採取零容忍的態度，定必果斷執法。

警方指出，「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「出租處所以供用作賣淫場所」屬嚴重罪行，一經定罪可分別判處監禁7至14年，呼籲市民切勿以身試法。