警隊全方位宣傳　作品獲23獎項　吉祥物「提子」成功入屋獲獎最多

2023年警隊在宣傳及公關工作奪得23個國際、內地及本地獎項，當中吉祥物「提子」以可愛形象，透過社交媒體或實體繪本、以實體多次走入社區、被製作成多款紀念品，以不同形式傳遞「提防騙子」的訊息，成功入屋，均獲國際及本地各界認可，獲獎最多。警隊將會繼續透過全方位宣傳手法，宣傳警隊工作及提高透明度。



警隊吉祥物「提子」。

另外，由「提子」、「好市民聯盟」、「豆苗仔」及「豆大師」等警隊吉祥物組成的「正義守護聯盟」數年來進行防騙防罪宣傳工作，亦獲得多個國際及本地獎項。公共關係部最新推出一齣動畫，由「正義守護聯盟」成員介紹各個得獎項目，除了說明警隊在不同範疇上不斷創新，亦希望推廣警隊，與市民攜手合作。

全新警隊宣傳片「守城前傳」亦獲獎。宣傳片耗時一年籌備和製作，希望宣傳警隊「心繫社會」一面。「少年警訊及耆樂警訊」同樣獲獎，其中「少年警訊」明年踏入50周年，注重培育青少年領導才能以至對國家民族的理解，提升其韌性、團隊精神和領導才能，建立自信及正向價值觀，並向他們宣揚撲滅罪行的信息。「耆樂警訊」亦踏入10周年，一直致力加強與長者社群溝通，與長者建立滅罪夥伴關係，同時提供平台讓長者參與有意義的活動及繼續服務社會。