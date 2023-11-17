火炭工廈貨倉倉主自編自導爆竊案　圖吞$70萬貨　朋友扮賊同被捕

火炭坳背灣街一幢工廈的貨倉倉主，上月中報稱遭爆竊失去一批價值約70萬元的貨物。沙田警區重案組接報手調查後懷疑有人自編自導自演，報案前已將貨物搬走，更找來朋友扮賊在貨倉外徘徊，營造效果。重案組昨日（16日）採取行動，拘捕報案倉主及其朋友，涉嫌「盜竊」、「入屋犯法」及「誤導警務人員」。



上月16日一名50歲姓徐男倉主報案，指其位於火炭坳背灣街金豪工業大廈第二座的貨倉遭爆竊，損失價值約70萬元的貨物。沙田警區重案組接手調查，並翻查大量閉路電視，結果卻發現在倉主報案前，該批報稱損失的貨物早已被運走。而倉主自收貨後，曾不斷用藉口拖延，拒絕貨主到貨倉檢查貨物。另外，閉路電視拍攝到於10月13日，一名46歲姓梁男子連同另外兩名男子在貨倉附近出現，偽造貨倉被爆竊的情況。

工廈一名倉主訛稱被爆竊圖吞價值70萬元的貨物。（蔡正邦攝）

消息稱，梁男與倉主實為朋友關係，相信倉主找朋友扮賊，營造被爆竊的效果；而被藏起的貨物，則意圖據為己有。

重案組於昨日（16日）採取行動，在沙田區拘捕該名報案的姓徐倉主及姓梁男子涉嫌「盜竊」、「入屋犯法」及「誤導警務人員」。行動中，警方檢獲數部智能電話及八達通等。被捕人現正被扣留調查，行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

警方呼籲，盜竊罪或入屋犯法罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁10年或14年，此外，任何人如蓄意誤導警務人員或向警務人員提供虛假資料，亦屬刑事罪行，最高刑罰可以被判處6個月監禁及罰款5千元。市民切勿以身試法。