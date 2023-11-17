黑的直擊｜3客會展去同區酒店收$150照上車　車尾貼「嚴打黑的」

「黑的」劏客禁不絕，更「揚威」海外，影響香港形象，《香港01》上月在中環纜車站放蛇直擊「黑的」猖獗的情況，揭發的士司機向上落山乘客收取350元車資，較正常貴4倍。政府早前擬引入的士司機扣分制，引起部分業界人士反彈，批評做法不公，反倡議政府打擊白牌車，更計劃下周三（22日）非繁忙時段罷工3小時。然而，「黑的」問題不得不正視，《香港01》取得讀者提供的偷拍片段，可見「黑的」橫行，開天殺價，由灣仔會展前往約4公里外的酒店，車資高達150元。被徵收高額車資的3名女乘客卻未有計較，爽快上車，但旁觀者似乎相當不值，著身邊人拍下情況﹕「150呀，記住，影到佢個樣呀嘛？」。



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會展本周三至五（15日至17日）舉行美容展，有讀者於會展落客區偷拍「黑的」做生意的情況，當時鄰線的士站大排長龍但卻沒有的士埋站，卻有的士在上落客處兜搭。片段可見，有3名疑剛參與展覽離場、各拖一個行李篋的女乘客截的士問價，打算前往灣仔一間酒店，路程僅約4公里，司機表示收費150元。根據電召的士程式，正常車資應約30元，即使計同每件行李額外徵收6元費用，整體車資亦僅約50元。不過，3名乘客同意收費並將行李放入車尾箱，她們亦曾要求司機幫忙放行李，但司機只是下車旁觀未有幫忙。讀者在旁觀察，對情況感到不值，暗中着身邊人拍攝下情況。最為諷刺的是該輛「黑的」車尾貼有「嚴打黑的」貼紙。

為處理黑的問題，政府今年7月向立法會提交《的士司機違例記分條例草案》，參考現行違例駕駛記分制度引入「的士記分制」，當的士司機干犯相關罪行會被記分，累計至某水平時會觸法罰則，任何兩年期間內因干犯該等罪行累計被記15分或多於15分者，會被取消駕駛的士資格一段期間。據政府方案，罪行會按嚴重性劃分三級，分別給予10分、5分及3分，濫收車費、毀損或更改的士計程錶會被記10分；兜客、兜路及釣泥鯭等記5分；拒發收據等記3分。

不過，有17個的士團體前日（15日）在政府總部外示威，不滿推出的士司機扣分制，同時反而要求政府立即停止白牌車平台在香港營運，希望約見當局面談，表明如政府沒有任何回應，計劃下周三（22日）非繁忙時段罷工3小時抗議白牌車平台Uber。

《香港01》過往亦多次關注黑的問題，更在10月在中環纜車站放蛇直擊「黑的」問題。根據運輸署的資料，由中環、金鐘一帶前往山頂廣場，的士按錶收費大約是80元。不過，記者發現「冚旗」的士向上落山的遊客開天殺價，毫不避忌，開價都是高過按錶收費，更有操廣東話及普通話的遊客，被開價350元。

有議員當時受訪形容：「一個醜字顯示在遊客面前」，指罰款不時都只是千多元至數千元，犯罪成本低，建議即使初犯，都應該吊銷其的士執照一段時間，然後再要求重考；亦有議員認為單靠警方「放蛇」難以禁絕，建議政府應強制的士車廂安裝閉路電視，出現投訴時才翻看影片，在加強阻嚇力之餘，亦可兼顧私隱。

重溫《香港01》黑的直擊報道﹕

黑的直擊｜黃金周後山頂車輪轉劏客復常 踢走警方雪糕筒設站頭

黑的直擊｜記者索判罰重犯數據屢碰壁 加鏡頭上雲端可增阻嚇？