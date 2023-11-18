半山煤氣管現火光　消防偕煤氣公司到場跟進

撰文：凌逸德
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半山發生火警。今日（18日）凌晨2時許，堅道2號明愛大廈對開一條煤氣管出現火光，範圍約1呎乘1呎，消防和煤氣公司到場跟進和停止供氣，無人受傷。

消防到場跟進。（李家傑攝）
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