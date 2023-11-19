澳門格蘭披治大賽車如火如荼　警打擊交通違例　3男被捕

東九龍總區交通部執行及管制組於澳門格蘭披治大賽車期間，加強執法打擊交通違例事項，本月12日至19日在區內進行代號「火炬」行動，打擊停牌期間駕駛、超速駕駛、酒後駕駛及非法改裝車輛等，拘捕3名年齡介乎32至38歲本地男子，分別涉嫌「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「欠交法庭罰款」，所有被捕人已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。



東九龍總區交通部執行及管制組打擊交通違例事項。（警方提供）

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警員偵測到逾1,200輛車輛超速行駛，將會票控有關司機；並就其他交通違例事項，發出104張定額罰款通知書及8張傳票，警員亦向560名司機進行隨機酒精呼氣測試，向36輛懷疑經過非法改裝車輛發出欠妥車輛報告。

此外，西九龍總區交通部本月10日至19日亦因應澳門格蘭披治大賽車舉行期間而在區內進行一連串執法行動，打擊非法賽車及非法改裝車輛，在區內巡邏車輛聚腳地點，主動截查改裝車輛，發現16輛私家車，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經調查後，涉事車輛已被拖往九龍灣汽車扣留中心作進一步檢驗，警員亦向另外30名私家車車主發出欠妥車輛報告。

在整個行動期間，人員亦利用隱型戰車在區內，例如大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等快速公路巡邏，重點打擊非法賽車及超速活動，警方亦於西九龍區內多個地點設置數碼雷達及雷射槍偵速，共偵測到375部車輛懷疑超速行駛。