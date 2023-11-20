香港警察開通官方抖音　首發短片1天逾7340萬次播放　獲272萬點讚

警務處昨日（19日）啓用官方抖音號，警方指推出目的旨在藉開拓更多社交媒體渠道，配以創意短視頻以迎合市民使用社交媒體的習慣，加強與香港市民、於內地工作或居住的港人，以及其他地區的民眾接觸，同時將各種實用及多元化的資訊，包括警務資訊和防騙滅罪訊息，有效地廣泛推送給市民大眾，展現警隊正面形象，加深市民對警務工作的了解及支持，說好警察故事。



「香港警察」的抖音頻道推出的首段短片，由警務處處長蕭澤頤帶領不同崗位人員拍攝，網民對影片反應非常熱烈，首24小時短片播放量逾7,340萬次，獲272萬次點讚，單日漲粉量亦接近200萬。



警方推出抖音號及首發影片，網民對影片反應非常熱烈，首24小時短片播放量逾7,340萬次，獲272萬次點讚，單日漲粉量亦接近200萬。（互聯網）

警務處設立官方抖音號，是繼Facebook、Instagram、X、WhatsApp頻道、YouTube、小紅書、微信及微博後，警隊新增的第9個社交媒體官方帳號。

警方推出抖音號及首發影片，網民對影片反應非常熱烈，首24小時短片播放量逾7,340萬次，獲272萬次點讚，單日漲粉量亦接近200萬。（互聯網）

警方表示，警隊會繼續採取以民為本、與時並進的宣傳策略，因應社交媒體的發展趨勢，適時調整並優化警隊的宣傳渠道及有關內容，推陳出新，精益求精。 歡迎公眾透過超連結瀏覽、關注及分享「香港警察」官方抖音號（ https://v.douyin.com/iRabLepf/ ）的資訊。