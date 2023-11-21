深水埗偷龜｜樂器店東主飲啖水即唔見龜　自責：下次曬龜寸步不離

深水埗前日（19日）發生偷龜案，欽州街一間樂器店被盜走一隻「東箱龜」；警方翌日（20日）閃電拘捕涉案偷龜賊，物「龜」原主。遇竊樂器店負責人程先生接受《香港01》訪問時透露，案發當日曬龜期間感到口渴，詎料回舖喝水短短路程，愛龜瞬即不翼而飛，「飲啖水，真係好快！一分鐘！」他自責自己粗心大意，幸最終失而復得，承諾「下次曬龜寸步不離」。



龜主程先生當日在路邊曬龜。（林振華攝）

程先生經營的樂器店位於欽州街，他本身亦是愛龜之人，今次失而復得的為雌性美國東部箱龜，已飼養3年，珍而重之。他憶述，前日下午天朗氣清，「見好太陽咪拎隻龜出去曬！」他將愛龜放入膠兜內，放於街邊圍欄外曬太陽。人龜共處10多分鐘後，程先生自己亦感口渴，遂折返店舖喝水，「飲啖水，真係好快，一分鐘（被盜），出返去已經成個兜連隻龜唔見咗！」

程先生在愛龜失蹤後，曾貼街招懸紅1萬元尋龜。（林振華攝）

愛龜不知所終，程先生當下十分緊張，立即四圍向街坊查問，未幾獲附近食客告知目睹一名中年男子持龜向嘉頓方向離去，他一度跑往該方向尋找，惜一無所獲，最後決定報警，亦曾貼街招及在網上懸紅1萬元尋龜，「去到十字路口，都唔知追去邊好！」警方其後與程先生一同尋龜，並翻看閉路電視片段，花約一個多小時才在一間冰室的「天眼」發現賊蹤，警方最後亦成功將其繩之於法。

程先生引述警方指，疑犯本身亦有養龜，聲稱「以為冇人所以執走」，據為己有。他亦自責未有好好看管愛龜，但不打算追究，「都怪自己唔小心啦冇睇住！算啦隻龜冇咩嘢都唔追究！警方點處理暫時唔知。」他十分感謝警方閃電拉人，救回愛龜，日後會加倍小心，「下次曬龜寸步不離‥‥‥隻龜都幾貴，但價值係其次，係一條生命嚟！」

警方拘捕一名49歲本地男子。（Sham Shui Po District 深水埗警區 facebook 圖片）

根據香港法例210章《盜竊罪條例》第9條，盜竊罪一經定罪，最高可被判處監禁10年；而在同一條例中，處理贓物罪一經定罪，最高可判處監禁14年。