YouTuber大J稱眾籌$30萬助反修例被捕者離港 警：依法緝逃犯歸案
撰文：凌逸德
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已移居日本的YouTuber「大J」於2019年11月發起「食沙律」眾籌，籌得逾30萬元，惟其後有網民質疑他挪用款項作私人用途。大J上周五（17日）在其YouTube頻道發布一段題為《真相》的影片，指當時籌得款項是用於協助反修例事件的年輕被捕人離港，反駁網民質疑他挪用款項、是騙子的指控，但指所有相關資料均已刪除，現已沒有任何對話紀錄或與事件相關的時間、地點、人物或證據，又稱因自己「永世都唔會再返香港，所以而家講出嚟都無所謂」，「信又好，唔信又好，大家自己去判斷」。
警方回覆《香港01》查詢表示，不評論個別人士的言論，但譴責任何企圖逃避法律責任的行為，強調警方會根據案件實際情況，依法循不同途徑追查所有逃犯的下落，將其緝拿歸案。
大J在片中表示，發起眾籌時正值社運最白熱化階段，當時有很多年輕人可能因一時衝動或受大環境影響，做了一些較激進或激烈的事而被捕，當中幾人因做過的事「比較特別啲」、有較大討論，一旦被定罪恐面對較長刑期。大J續指，當時一個協助年輕人的團體負責人聯絡他，請求他出金錢資助該數名年輕人離港，他經考慮及與其中兩名年輕人直接聯絡和了解後，決定提出「食沙律」眾籌，籌款協助他們。
大J指自己在與眾籌相若的時間換車，並為自己的品牌開發新產品，引起網民注意，當中有人指他的「食沙律」眾籌所獲款項是被挪用作私人用途。他稱經過數年，有愈來愈多人作同類指控，令他感受到壓力，故如今決定拍片說出「真相」，指當時換車和開發新產品均是「自己拎咗數廿萬出嚟」進行，其實是為掩飾「食沙律」眾籌真正目的是為協助被捕年輕人離港。翻查眾籌網站，大J最終獲5,953人捐款，共籌得31.96萬元。