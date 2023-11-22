YouTuber大J稱眾籌$30萬助反修例被捕者離港　警：依法緝逃犯歸案

已移居日本的YouTuber「大J」於2019年11月發起「食沙律」眾籌，籌得逾30萬元，惟其後有網民質疑他挪用款項作私人用途。大J上周五（17日）在其YouTube頻道發布一段題為《真相》的影片，指當時籌得款項是用於協助反修例事件的年輕被捕人離港，反駁網民質疑他挪用款項、是騙子的指控，但指所有相關資料均已刪除，現已沒有任何對話紀錄或與事件相關的時間、地點、人物或證據，又稱因自己「永世都唔會再返香港，所以而家講出嚟都無所謂」，「信又好，唔信又好，大家自己去判斷」。

警方回覆《香港01》查詢表示，不評論個別人士的言論，但譴責任何企圖逃避法律責任的行為，強調警方會根據案件實際情況，依法循不同途徑追查所有逃犯的下落，將其緝拿歸案。



YouTuber「大J」，2019年11月發起眾籌「食沙律」，籌得逾30萬元，惟其後有網民質疑他挪用款項作私人用途，他近日自爆當時籌得的款項是用於協助反修例事件的年輕被捕人離港。（大J YouTube片段截圖）

大J在片中表示，發起眾籌時正值社運最白熱化階段，當時有很多年輕人可能因一時衝動或受大環境影響，做了一些較激進或激烈的事而被捕，當中幾人因做過的事「比較特別啲」、有較大討論，一旦被定罪恐面對較長刑期。大J續指，當時一個協助年輕人的團體負責人聯絡他，請求他出金錢資助該數名年輕人離港，他經考慮及與其中兩名年輕人直接聯絡和了解後，決定提出「食沙律」眾籌，籌款協助他們。

YouTuber「大J」於2019年11月發起眾籌「食沙律」，籌得逾30萬元。（眾籌網頁截圖）

大J指自己在與眾籌相若的時間換車，並為自己的品牌開發新產品，引起網民注意，當中有人指他的「食沙律」眾籌所獲款項是被挪用作私人用途。他稱經過數年，有愈來愈多人作同類指控，令他感受到壓力，故如今決定拍片說出「真相」，指當時換車和開發新產品均是「自己拎咗數廿萬出嚟」進行，其實是為掩飾「食沙律」眾籌真正目的是為協助被捕年輕人離港。翻查眾籌網站，大J最終獲5,953人捐款，共籌得31.96萬元。