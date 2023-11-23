警破37宗援交及祼聊騙案渉200萬　商人被騙55萬　未見過援交女

黃大仙警區針對「援交騙案」以及「裸聊勒索」採取新一浪執法行動，偵破37宗相關罪案，涉及騙款約港幣200萬元。受害人包括36男1女，其中一名33歲受害人，透過交友網結識酒吧陪酒員，商議$3200援交費，多次轉帳共55萬元，連援交女子的真身也沒有見過。



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警方留意到援交裸聊騙案受害人年輕化，經調查後拘捕30人，其中26人是傀儡戶口持有人。（黃煦緻攝）

黃大仙警區重案組第一隊主管麥寧峰講述黃大仙警區刑事部11月份進行代號為「光影」的反科技罪案及騙案執法行動。黃大仙警區2023年就不同主題，一共進行了5次「光影」行動，對上4次行動主題包括第一浪針對科技罪案及騙案、第二浪針對網上騙案、第三浪針對虛擬銀行傀儡戶口以及第四浪針對電話騙案。

第一至四浪「光影」行動，警方成功拘捕179名人士，偵破涉及騙款合共4,000萬港元的239宗騙案。警方留意到有一定數量騙案已經成功被偵破，唯獨是佔整體騙案大約一成（約150宗）的「援交騙案」及「裸聊勒索」未有顯著突破。

為針對打擊此兩類型騙案，黃大仙警區在11月1日至昨日，一連22日進行了第五浪「光影」執法行動，主要針對「援交騙案」以及「裸聊勒索」，成功偵破37宗發生在全港各區相關罪案，涉及騙款約港幣200萬元。

警方總共拘捕30人，包括23男7女（19至56歲），大部分無業，其餘報稱職業有司機、侍應以及家庭主婦等等，全部涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪。被捕人中，26人是傀儡戶口持有人、3人是電話號碼登記人、1人提供身份證、手提電話號碼等用作訂酒店之用。

受害人共37人，包括36男1女（18至70歲），當中有不少學生、工程師以及專業人士；單一損失金額由港幣500元至55萬元不等。

最大單一損失案件中，33歲事主透過交友網結識酒吧陪酒員，商議$3200援交費，但對方以不同藉口包括要交保證金或老闆不讓她離開，要求事主5日內轉帳10次共55萬元，之後不知所終。警方就此案拘捕兩人，包括傀儡戶口持有人及電話號碼登記人。

今次的光影行動，警方發現有援交詐騙集團用「抛磚引玉」的策略，使得他們的詐騙看起來更加真實，從而讓潛在的受害者放下介心。集團指使核心成員使用傀儡的身份證號碼、電話號碼和信用卡資料來預訂少量的酒店房間。然後，將預訂記錄發送給潛在受害者，並要求受害者支付一半的房間費用，而且會使受害者誤以為真的有援交服務。警方指，涉及兩三間位於尖沙咀區的酒店。

除了這種最新詐騙手法，警方在調查此兩種類型騙案時，也發現受害者的被動在某種程度上對警方調查帶來了一定挑戰。首先由於案件性質尷尬，導致證據流失：這類騙案涉及到援交和裸聊，是相對私人的活動。當受害人發現被騙後，往往會立即刪除相關內容。即使他們最後選擇報警求助，但由於已經無法提供騙徒的詳細資料，如電話或社交媒體的帳號等，這對警方調查帶來一定挑戰。

另外由於涉案金額較低，影響報案意慾：援交和裸聊通常涉及單次服務，因此涉及到的金額相對於其他網上騙案來說較低。大多數這類案件涉及的金額在數百到數千港元之間。由於金額較小且案件性質尷尬，受害人的報案意願可能會降低，從而減少了警方打擊這類騙案的機會。

而且受害人獨自面對騙案，易陷入騙局：在裸聊勒索案中，騙徒會提供可疑連結引導受害人裸聊。點擊後，受害人只會與騙徒進行單方面裸聊，同時授權騙徒讀取受害人聯絡人清單，然後威脅將裸聊內容洩露給親友。在援交騙案中，騙徒在受害人支付保證金後，以恐嚇視頻要求繼續支付，否則要收取更高費用。這個情況下，受害人往往不會向他人求助，容易屈服。

警方亦留意到受害人年輕化，根據黃大仙警區處理的援交騙案和裸聊勒索案以言，受害人普遍為較年輕的男性，其中約40%是22至30歲青年人，另外約30%的受害人（13至23歲）仍然在學，從中一到大學四年級。他們對援交和裸聊抱有好奇心，加上害怕家人、老師、朋友知道這些事件，使得這些案件往往較後期先有成年人介入事件。

考慮到受害人年輕化的趨勢，警方意識到需要加強與社區夥伴的協作，以提升年輕人和學生的防騙意識。

機構問卷結果：中學生遇網絡騙案佔多

香港遊樂場協會「新境界」社區支援服務計劃隊主任尹潔燕講解青少年應對網上騙案的調查結果，指遊協Feel3青少年網絡危機支援服務於今年3至6月邀請了4,087名，6至24歲兒童及青少年填寫實體及網上問卷，同時安排10名青少年參與焦點小組進行訪談。結果顯示當中有41.3%受訪者擔心遇上網上騙案；其中曾遇上網絡騙案的被訪者當中，以中學生佔大多數。

值得留意是焦點小組內受訪青少年表示，只在涉及大量金錢或關乎人身安全的網絡陷阱才會尋求幫助。而當問到假如遇上網絡陷阱時，有47.2%的受訪青少年表示會尋找家長幫助。然而，一半受訪青少年表示家長多只集中關注其上網時間，並沒有與他們討論上網可能遇到的危機。

遊協一直關注青少年網絡健康及為面對網絡高危行為的青少年提供支援，新境界於東九龍區接受警方轉介，對涉及罪行，包括網絡案件而被捕的青少年提供介入及家長工作，希望提升其守法及自我保護的意識。

同時，因應青少年網絡健康，遊協特設專項服務隊-FEEL3青少年網絡危機支援服務為全港中⼩學⽣提供學⽣教育輔導工作、舉辦教師家長⼯作坊，以及提供一站式電話/網上及到校支援輔導服務，以強化學生應對因上網而引起的問題。

從遊協社工接觸到的青少年中，大多數抱有「大事化小」、又或以為自己有足夠能力面對及解決等想法，忽視不法份子善於掌握受害人的心態，而到事件一發不可收拾或超越自己可應付的能力時，才尋求父母或朋友協助；這不單止造成嚴重的傷害或金錢損失，亦錯失找出不法份子的機會。

作為陪伴青少年成長的成年人，家長需明白及時刻警剔，網絡騙案往往有跡可尋，尤其當子女突然改變使用網絡習慣，如不想使用社交平台、或使用網絡時有很大的不安反應等，都可能反映子女面對網絡危機，作為家長可以嘗試與子女傾談，畢竟家長是青少年成長路上的重要指路人，這亦與遊協的調查結果一致，當子女遇上網絡陷阱時首選會尋求家長協助。

最後，遊協建議學生及家長在網絡世界要提高警覺，不要輕信別人；如受騙，即使金額不多，亦要報警處理。家長對子女使用網絡時要有充份的關懷及警覺性，非只關注上網時間。當子女不幸遇上援交裸聊等騙徒陥阱，首先不要責怪，因為畢竟要開口與家人坦承面對問題並不容易；故當獲悉子女遇到上述情況，除仔細了解具體情況及嚴重程度外，更要細心及關懷他們的情緒，再給予支持及陪同面對，有需要時必須尋求專業協助。

警方提醒：質疑過度誘人的提議 保護個人資料

黃大仙警區刑事調查隊第四隊主管李文浩表示，黃大仙警區將會與香港遊樂場協會及其他區內的持份者繼續加強合作，希望在2024年能有更多防騙執法行動，從多方面出發，共同防止和打擊日新月異的騙案。此外，警方再次對市民，特別是網民和年輕人提出以下建議：

第一、網路交友謹慎，質疑過度誘人的提議：在網路上交友時，必須保持警覺，特別認識新朋友時。若有人提供援交服務或要求進行裸聊，這些都可能是詐騙的先兆。太過誘人的提議往往隱含著風險，警方應保持懷疑的態度，避免輕易受騙。

第二、保護個人資訊：不要輕易地向不熟悉的人透露你的個人資訊，如身份證號碼、地址、電話號碼或信用卡資料等。詐騙者可能會利用這些資訊進行身份盜用或其他形式的詐騙。

第三、謹慎對待點數卡交易：援交和裸聊的詐騙者往往會要求使用點數卡進行交易，企圖透過呢種方式增加他們的匿名性。所以，如果有人在網路上向你提出使用點數卡進行交易，這可能是詐騙的一個警示信號。你應該拒絕這種交易，並向警方報告這種情況。

第四、尋求專業人士的幫助：如發現自己可能已經陷入了援交騙案或裸聊勒索等網路詐騙，或覺得自己可能受到這些危險的威脅，不要猶豫求助於專業人士，例如社工。他們具備專業的知識和經驗，能提供實質的幫助和建議。他們可以協助向警方報案，並提供情感支援和其他必要的服務。警方提醒市民：尋求幫助並非一件應該感到羞恥的事情。

李強調，市民如有任何懷疑，請致電「防騙易熱線」：18222查詢。警方重申，任何人協助詐騙集團或涉及任何相關的詐騙行為，都有可能觸犯《盜竊罪條例》第210章16A條「欺詐罪」，最高可判監14年。而傀儡戶口持有人，有可能觸犯《有組織及嚴重罪行條例》第455章25條「洗黑錢」罪，最高可判監14年以及以罰款500萬港元。所以，市民切勿以身試法。