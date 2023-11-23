跨部門400人演習　模擬跑馬地馬場大火多人受傷　警用無人機搜救

警務處港島總區今日（23日）聯同香港賽馬會、消防處、醫院管理局及聖約翰救傷隊，舉行代號「碎針」的跨部門重大事故演習，逾400人參與模擬跑馬地馬場公眾投注大堂發生火警，導致多人受傷。跨部門隨即展開救援行動，並快速控制場面，盡量減少傷亡。警方在演習中出動無人機，並即時傳送畫面到臨時指揮中心，以提升救援效率，整個演習流程為時約2小時。



警務處港島總區聯同香港賽馬會、消防處、醫院管理局及聖約翰救傷隊舉行跨部門重大事故演習，模擬跑馬地馬場公眾投注大堂發生火警。（鄭嘉惠攝）

演習模擬在賽馬日中，投注大堂發生火警並導致多人受傷。跨部門人員迅速展開救援行動，安排在場人士疏散及為傷者進行急救等。救援隊伍在現場設立指揮站及傷者處理分流站，促使救援行動迅速有序並控制場面。人員亦模擬將傷者送院，及將其他在場人士帶到安全地方。此外，警方在是次演習亦使用無人機，以協助提供即時資訊予指揮站，提升救援統籌效率。

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是次演習有逾400名跨部門人員參與，包括警察機動部隊、港島衝鋒隊、灣仔警區、香港消防處、醫院管理局、香港賽馬會、香港聖約翰救護機構及香港危難應變醫學會代表等。此外，警方更邀請港島各區超過200名「耆樂警訊」 會員參與演習，藉此提升公眾應對自身安全的意識和保護能力，並進一步推廣 「閃、避、求」及「見疑即報」的知識。

警方表示，希望透過演習讓公眾親身了解警方及各部門在處理重大事故時的角色和分工。警方會繼續與各持份者保持緊密聯繫，定期進行跨部門演習，檢視應變計劃，並加強部門和相關機構之間的協調能力。