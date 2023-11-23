山頂奪命工傷｜死者為家中孻子經濟支柱　胞姐等家屬黯然認屍

山頂普樂道今早（23日）發生致命工業意外，一名40餘歲男工人遭倒駛的鑽土機撞倒，雙腳重創送院不治。據了解，死者單身未婚，在五兄弟姊妹中排行最小，生前與母親同住，為家中經濟支柱。胞姐等多名親友下午到醫院認屍，悲慟不已。工業傷亡權益會亦抵院提供協助，並指死者所屬公司仍未與家屬接觸，同時質疑意外或源於無人在場指揮大型車輛行動，呼籲當局徹查。



死者多名親友抵達醫院了解情況，其中一名胞姐（綠色褲）神情哀傷，工地的安全督導員（穿反光衣者）亦在場協助他們。

死者多名親友今午抵達律敦治醫院認屍，包括其中一名胞姐，各人哀傷落淚。協助他們的工業傷亡權益會人員透露，死者為單身未婚、沒有子女，上有3姐1兄，他排行最小，生前前與母親同住，為家庭經濟支柱。出事前他在涉事地盤已工作了數個月，其家人指他在地盤負責操作機械。

工權會指，意外後工地一名安全督導員前往醫院協助死者親友，但一直沒有涉事公司「一鳴建築機械工程有限公司」的相關職員到院，只曾到工地了解事件，親友期望公司正視意外原因，「點解（死者）好哋哋返工會突然走咗？」《香港01》較早前已向一鳴建築機械工程作查詢，暫時未有回覆。

死者遺體由醫院移送至殮房。（左朗星攝）

工權會幹事劉家樂表示，死者當時正準備維修一輛故障的鑽土機，但另一輛倒車期間將他撞倒，認為發生意外反映當時可能沒有擔當指揮工作的信號員在場。他強調操作大型工程車輛有既定的安全程序，例如需要圍封、有信號員指揮、或在車輛上安裝聲響警告裝置提示倒車等，不知道意外工地有否做好相關程序。

他認為雖然當局早前已加強違反職安法例的罰則，但前線員工和管理人員的安全意識未有明顯提高，指當局應加強巡查和教育，以防工地安全文化如不足時，工友或需要在危險情況下工作。