有片｜天水圍YOHO WEST地盤天秤疑「倒V」折斷　傳巨響鋼纜吊吊揈

由新地及港鐵合作發展的天水圍輕鐵天榮站「YOHO WEST」住宅，前日（23日）剛開始認購，今午（24日）傳出發生工業事故。地盤樓宇頂部一個天秤，下午時份懷疑折斷，呈「倒V」摺曲，據悉無釀傷亡。附近居民指，事發時驚聞「嘭嘭嘭」巨響，赫見天秤及鋼纜「揈下揈下」，憂心忡忡稱：「我驚嚿嘢（天秤）跌落嚟壓到人！」警方表示，初步沒有接獲報案；勞工處指已知悉事件，並已展開調查。《香港01》正向新地查詢。



天水圍正在興建的住宅項目YOHO WEST地盤，一個設於樓宇頂部的天秤，11月24日下午懷疑折斷。（讀者袁小姐提供）

讀者袁小姐居於出事地盤對面屋苑，她向《香港01》透露，今午4時許與小朋友在家中客廳玩耍期間，突然聽到「嘭嘭嘭」一聲巨響。她望出窗外，驚見有疑似鋼纜在YOHO WEST樓宇外圍「揈下揈下咁」，隨後更發現疑有一石和鋼纜跌於下方平台。當時地盤內有不少工人抬頭望向上方，而位於樓宇頂部的其中一個天秤則已折斷摺曲。袁小姐對事故感到憂慮，「近排咁多工業意外，我驚嚿嘢（天秤）跌落嚟壓到人！」

天水圍正在興建的住宅項目YOHO WEST地盤，一個設於樓宇頂部的天秤，11月24日下午懷疑意外折斷。出事天秤旁邊另有一座天秤。（讀者提供）

袁小姐續稱，她其後見到地盤人員懷疑用另一天秤，將出事天秤「撥埋去」並非面向街外的位置，又有工人慢慢捲起跌下的鋼纜，放到車上並用帆布蓋好，傍晚時份移走。她說近期不時聽到發生工業意外的消息，今次驚見意外發生在自己眼前，憂再有同類意外時，會有物件墮下壓傷人。

天水圍正在興建的住宅項目YOHO WEST地盤，一個設於樓宇頂部的天秤，11月24日下午懷疑意外折斷摺曲。（讀者提供）

YOHO WEST位於天水圍天恩路，屬輕鐵天榮站上蓋項目，由新鴻基地產及港鐵合作發展。項目分為兩期，首先推售的第一期提供1393個單位，剛在昨日（23日）開始收票，預計關鍵日期為2024年9月30日。