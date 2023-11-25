HOUNAX騙案｜有苦主失$200萬　一日之內負責人、群組、專頁全消失

虛假投資平台「Hounax」至今欺詐至少131人，警方接獲88宗報案，涉款高達1.1億元。《香港01》較早前接獲讀者求助，指經社交網站加入投資群組後，被說服下載一個名為「HOUNAX」的應用程式投資虛擬貨幣，並投入200多萬元本金，但近日出金困難重重，擔心血本無歸。



虛假投資平台「Hounax」至今欺詐至少131人，警方接獲88宗報案，涉款高達1.1億元。《香港01》較早前接獲讀者求助，指至社交網站進入投資群組後，被說服轉而下載「HOUNAX」應用程式投資虛擬貨幣，投入200多萬元本金，擔心血本無歸。

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《香港01》上周接獲朱小姐求助，指8月尾經社交網站加入了一個股市投資群組，由於獲利不多，被人遊說轉而投資虛擬貨幣，並下載一個叫做「HOUNAX」的應用程式。

其後她投入200多萬元本金，經過一段時間有所斬獲，目前戶口有1000多萬元。當她想出金時，卻被不同方式阻撓。最近「HOUNAX」表示被惡勢力查黑資金，要求用戶交出5%保證金以證清白，否則會凍結戶口，血本無歸。以朱小姐的情況，她需要額外交出57萬元，才可以為自己「洗白」，確定戶口是本人操作，方可出金至銀行戶口。

不少遇到相同情況的苦主在Facebook 組成「HOUNAX苦主群組」，有苦主貼出一張以「HOUNAX全球數字資產交易中心 加密貨幣亞太地區（新加坡）交易所」名義發出的通告，內容中表示有黑資金流入HOUNAX部分用戶賬戶，HOUNAX交易所將整頓香港地區賬戶，並於11月20日開始清除香港用戶的資料，用戶要兌換並提取HOUNAX賬戶內的資產，否則清除資料後HOUNAX資產損失，不過通告亦寫明用戶須繳交賬戶資產所值的1%作為驗證金才能提取資金，而通告更備註用戶只能於13日至17日，合共5天時間辦理提取手續。

有苦主留言指，當初誘騙他們下載HOUNAX應用程式的WhatsApp投資群組中，有不少人表示成功取款，更表示準備去旅行、買樓、任性消費買奢侈品等，苦主指相信是騙徒飾演，並非真實用戶。

亦有苦主於FACEBOOK群組表示，有其他苦主交納了為驗證金，希望取回餘下資產，不料平台又要求他繳交3%提幣金，而他已經無力再交這筆款項。

而23日開始，苦主更發現該WhatsApp投資群組的管理員「Monica」開始於群組移除用戶並刪除群組，苦主亦發現無法再聯絡當初分享投資心得的陳姓「院長」及管理員「Monica」，HOUNAX的FACEBOOK專頁亦同時消失，有苦主至此才肯定自己受騙，無法取回款項。