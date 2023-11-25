騙徒同時騙3人　付佣金操縱中間人交易泰達幣　35歲男慘失$200萬

再有市民投資虛擬貨幣疑被騙，損失達200萬元。警方早前接獲市民報案，疑有騙徒以佣金作招徠，在社交媒體覓得中間人後，操控中間人招攬投資者交易泰達幣（USDT），從中騙市民透過騙徒的電子錢包進行交易，收到大額款項後即失去聯絡。案中3人疑同時受騙，中間人報稱損失3,000元佣金，35歲男買家痛失200萬元現金，另一名虛擬貨幣賣家則沒有損失。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由觀塘警區科技及財富罪案組跟進，暫未有人被捕。



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警方調查顯示，一名涉嫌行騙的男子懷疑在不同的社交媒體聲稱自己是虛擬貨幣投資者，從而認識36歲姓張男子及35歲姓廖男，以佣金誘張男擔任虛擬貨幣交易中介，並誘騙廖男進行泰達幣交易。

騙徒其後在社交媒體透過張男認識45歲姓羅男子，羅男是觀塘一間店舖的職員兼虛擬貨幣賣家，騙徒向張男提供電子錢包帳戶資料，聲稱張男會代表他進行虛擬貨幣交易。

為取得三方信任，騙徒透過作為中介的張男，指示廖男及羅男先作小量泰達幣交易，當賣家羅男把泰達幣轉帳至騙徒的電子錢包後，騙徒就會把該筆泰達幣轉帳至廖男的電子錢包，令兩人相信能順利交易泰達幣。而張男從交易中可獲佣金，3人均相信交易確實進行。

其後，廖男再把約200萬元現金面交予羅男，羅男收款後，將約值200萬元的泰達幣轉帳予騙徒的電子錢包，惟騙徒收到該筆泰達幣後便失去聯絡。中介人張男遂報警求助。

事件中，廖男損失200萬元、報案的張男則未能收3,000元佣金，而羅男則沒有損失。警員接報到場，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由觀塘警區科技及財富罪案組跟進，暫未有人被捕。

警方呼籲，市民進行虛擬貨幣交易之前，應做好以下事項保障自己：

1) 使用可靠的中介平台：選擇一個有良好聲譽且可靠的中介平台來進行交易。市民可利用證券及期貨事務監察委員會的無牌公司及可疑網站名單，進行辨識。這些平台通常會對交易方進行驗證和監管，提供更安全的交易環境。

2) 認識交易對象：在進行交易之前，盡量了解交易對象的背景和信譽。查看他們的網站、社交媒體資料和評論，確保他們是合法和可信賴的交易方。

3) 雙重驗證：啟用交易平台上的雙重驗證功能，例如短訊驗證碼等。這可以增加交易帳戶的安全性，防止他人未經授權訪問你的資金。