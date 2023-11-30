德國空運入境梳打粉做掩飾　海關緝$2400萬K仔拘4男　包括大專生

海關在機場空運貨站，檢查一批由德國來港報稱碳酸氫鈉（俗稱梳打粉）的貨物時，揭發實為氯胺酮（K仔），共重50公斤，巿值2,400萬元，追查下拘捕4名男子涉嫌販毒，當中一人為大專生。



海關毒品調查科調查主任吳子傑簡報案情稱，本周二（28日）機場科的海關人員在空運貨站根據風險評估的原則，揀選了一票由德國入口的貨物，據報是碳酸氫鈉（俗稱梳打粉）作檢驗。

海關毒品調查科調查主任吳子傑簡報案情。（馬耀文攝）

人員發現該兩箱貨物，每箱有一袋約重25公斤的白色粉末，惟以高昂運輸成本，只運送50分斤價值不高的梳打粉是十分罕見，遂進行仔細檢查，驟眼看該些白色粉末的形態和顏色與梳打粉極相似，但經拉曼光譜儀檢測，短時間內已確定粉末是K仔，總重量50公斤巿值2,400萬元。

海關毒品調查科接手調查，發現收件公司在港沒有註冊，收件公司與收件地址沒有關係。此外亦發現，運送此批毒品的航班有另一批貨物屬同一寄件人，內容也是申報梳打粉，所有包裝一樣，經檢驗確定是梳打粉無誤，懷疑歹徒同時運兩批貨企圖混淆視聽，蒙混過關。

海關隨即展開監控派遞，於同日晚上在香港仔拘捕3人（20-38歲），翌日凌晨時分在彩虹再拉一人（22歲），他們分別報稱司機、運輸工人、倉務員及學生。4人分工仔細，先由兩人在貨運站簽收，當中一人提取貨物，再聯同另一男子押送貨物到香港仔交予最終收貨人作進一步處理。其中20歲男子是IVE一年級學生，他收取了1萬元，作為最終收貨人；另外3人分別收取600至1,000報酬。

被捕其中3人，包括大專生，被控企圖販運危險藥物罪，明日在東區法院提堂，另一名22歲男子獲准保釋候查。

吳子傑形容，販毒集團行事狡猾，利用多層收貨模式安排不同人進行不同的工作，包括簽收、提貨、押運及最終接收處理，以增加海關調查的難度。海關正調查他們的關係及幕後團隊，不排除再有人被捕。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。