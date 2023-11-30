中港流鶯荃灣企街拉客擾民　警拘92女檢愛滋測劑及治療性病症狀藥

中港流鶯攻陷荃灣街頭公然「拉客」、嫖客會意埋身「問價」，令市容烏煙瘴氣，對一般市民大眾造成滋擾。有見及此，警方聯同入境處策劃及執行歷時一個月、代號「火狼」（FIREWOLF）的大型掃黃行動，共拘捕92名中港女子，更檢獲愛滋病測試劑、治療或舒緩性病症狀藥物等證物。荃灣警區助理指揮官（行動） 許震豪指，行動後街頭賣淫活動情況有明顯收歛和改善，並呼籲業主及二房東（大客租）租出單位前，應盡量了解清楚租用者背景及使用目的，且需間中巡視物業，以確保單位不會被利用作非法活動。



警方聯同入境處策劃及執行歷時一個月、代號為「火狼」（FIREWOLF）的大型掃黃行動，共拘捕92名中港女子，行動中除檢獲大量避孕套、潤滑劑外，更檢獲愛滋病測試、治療或舒緩性病症狀藥物。（林振華攝）

警方表示，留意到荃灣區內有不少舊式唐樓及「三無」大廈，部分業主將單位劏成廉價分租房出租，平均月租約2,000多元及日租200多元，吸引性工作者租房提供性服務；加上疫後復常，持雙程證的內地女子到荃灣從事賣淫活動有上升趨勢，她們連同本地流鶯在街上兜搭途人，同時吸引嫖客問價，對市民大眾造成滋擾。

根據香港法例，持香港身份證性工作者，從事「一樓一鳳」不是罪行，惟在公眾地方「拉客」即屬違法，干犯「為不道德目的而唆使他人」罪。至於持雙程證的性工作者來港賣淫，不論有無「拉客」均屬違法，最少已干犯「違反逗留條件」罪。性工作者「拉客」或嫖客「問價」的行為，不但違法，更對荃灣區居民構成嚴重滋擾。

荃灣警區行動主任黃碩滔總督察指出，荃灣警區人員經過仔細調查及情報分析後，聯同入境處，由11月1日展開「火狼行動」。荃灣警區軍裝部及刑事部人員，連同新界南總區機動部隊，連日在街頭賣淫黑點，如楊屋道街市一帶進行高調巡邏，大力加強對可疑人士的截停盤問或搜查，黃碩滔稱楊屋道街市一帶人流多、交通亦較為方便，從而吸引性工作者租用房間賣淫。

而荃灣警區特別職務隊第二隊、特遣隊、雜項調查隊等，亦針對街頭賣淫活動，以及一些懷疑有持雙程證人士提供性服務的場所，多次派出警員「放蛇」搜證，繼而聯同入境處進行多次掃黃行動。

截至11月30日，警方合共拘捕92名本地和內地女子，年齡介乎21至63歲，罪名包括「為不道德目的而唆使他人」、「違反逗留條件」、「經營賣淫場所」、「無牌經營按摩院」等。當中已有被定罪人士分別被判監6至12星期。

內地女經同鄉朋友介紹來港「搵快錢」

根據過去數個月調查，警方沒有發現強迫賣淫情況，亦無跡象顯示涉及集團式操控街頭賣淫活動。本地性工作者選擇荃灣區的原因主要是低廉租金；而持雙程證賣淫女子則由香港生活同鄉或朋友介紹來港「搵快錢」，同鄉或朋友會教她們自行租賓館，或者幫她們短租「劏房」，並用作賣淫賺錢。

調查亦發現街頭賣淫活動為社區帶來衛生隱患。黃碩滔指出，當性工作者成功於街頭兜搭嫖客後，便會在劏房進行交易，而這些房間衛生環境情況亦令人擔憂。此外，警方於行動中，除檢獲大量避孕套、潤滑劑外，更檢獲愛滋病測試劑、治療或舒緩性病症狀藥物，以及皮膚病藥物，部分藥物甚至已經過期。

業主若明知單位被用作賣淫 警方不排除作拘捕

警方指，業主及二房東等亦有一定的社會責任，因此在租出單位前，應盡量了解清楚使用者背景及使用目的，並間中巡視物業，確保單位不會被利用作非法活動。警方亦有派員在曾被用作非法賣淫的單位外貼上告示，以及有派送通知信，提醒業主和租客其物業被利用從事非法賣淫活動。若業主明知並任由單位成為賣淫場所，有機會觸犯《刑事罪行條例》第143條「出租處所以供用作賣淫場所」，最高可被判監7年。一旦發現有業主明知故犯，警方不排除作出拘捕。

入境處高級入境事務主任梁梓聰表示，當這些內地女子被定罪遣返內地後，如再次訪港入境處會再次向她們作出詢問，如果發現訪港目的存疑時會即時將她們遣返內地。

入境處高級入境事務主任梁梓聰（左)、荃灣警區助理指揮官（行動）警司許震豪（中)、行動主任總督察黃碩滔（右)交代案情。（林振華攝）

警方重申，任何人在公眾地方，無論明示或暗示去誘使他人進行性交易，包括性工作者「拉客」和嫖客「問價」的行為，均已觸犯《刑事罪行條例》第147條「為不道德目的而唆使他人」罪，最高可被判監6個月。

另外，如果入境人士干犯《入境條例》第115章「違反逗留條件」的話，最高可判罰款港幣5萬元及監禁2年。