海關沙頭角搗走私寵物倉　拘兩人檢5貓狗　名種貓困寵物袋擺廁所

海關於11月中根據情報分析，發現懷疑有內地走私集團將寵物從內地運入香港。今日（12月1日）約零時15分，關員發現一名女子手持懷疑藏有寵物的尼龍袋，由內地進入沙頭角中英街一所店舖，並將寵物袋交予一名男子，其後一同步進單位。關員隨即進入單位搜查，在內發現共5隻寵物，其中2隻狗被置放在角落位，3隻英國短毛貓、曼基貓及金吉拉貓則被放在洗手間內，當中2隻貓被關在同一細小寵物袋，環境擠迫。



關員拘捕兩名涉案人士，分別為61歲內地女子及47歲本地男子，二人均報稱無業。4隻動物已交由漁護署轄下的動物管理中心看管，另外一隻幼犬則交予夥伴動物福利組織作特別照顧。經獸醫初步檢查，5隻動物大致健康。由於動物其來源不明，因此將進行不少於120日檢疫隔離。海關相信已成功瓦解跨境走私集團。



兩隻貓被困在同一個寵物袋內，放於涉案單位洗手間。（海關提供）

海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官張文傑表示，關員於11月中根據情報分析，發現懷疑有內地走私集團將寵物從內地運入香港。今日（12月1日）約零時15分，關員發現一名女子手持懷疑藏有寵物的尼龍袋，由內地進入沙頭角中英街，並抵達一個屬於香港範圍的店舖，並將寵物袋交付另一名男子，兩人其後一同步進單位。

海關隨即對單位搜查，在單位內檢獲5隻動物，分別為3隻貓及2隻狗。相片可見單位簡陋，面積約200呎，只擺放數張包括麻雀枱在內等枱櫈，亦未見有飼養寵物的用品。2隻狗被發現置放在角落位置，其中一隻被關在在寵物籠，另一隻幼犬則被放在被關上的網袋內。另外3隻貓被放在洗手間，其中2隻被關在同一個寵物袋內，環境擠迫。據悉該店舖已營運約數星期，2隻狗分別為牧羊犬及迷你混種幼犬；另3隻貓分別為英國短毛貓、曼基貓及金吉拉貓。

相片可見單位簡陋，面積約200呎，只擺放數張枱櫈，亦未見有飼養寵物的用品。（陳浩然攝）

關員進行跟進調查，發現被捕男子名下擁有一部私家車，該私家車圖片亦在社交媒體被尋得，該帳戶聲稱可以跨境運送寵物，並留有聯絡方法，關員不排除被捕男子負責進行寵物派送。關員在行動中共拘捕兩人，分別為61歲內地女子及47歲本地男子，二人均報稱無業。案件仍在調查中。海關相信，5隻動物的市場售價為3萬至6萬元不等，總值22萬元。動物其後交由漁護署人員看管。

漁護署獸醫陳正民指出，今早接獲海關轉介一宗懷疑非法入口動物個案。除了一隻幼犬，其他4隻動物將被放在漁護署轄下的動物管理中心進行觀察，而該幼犬則交予夥伴動物福利組織作特別照顧。經獸醫初步檢查，5隻動物大致健康。由於動物其來源不明，因此將進行不少於120日檢疫隔離。

關員在行動中共拘捕兩人，分別為61歲內地女子及47歲本地男子，二人均報稱無業。（陳浩然攝）

漁護署表示，將繼續與海關和警方加強信息交流，並增加海關與聯合打擊行動，在機場、空郵中心等進出口岸，派出偵緝犬行動。再者，漁護署亦在入境口岸的電子屏幕及交通工具，播放教育影片，宣傳防止走私信息。漁護署提醒，根據狂犬病第421A條，任何人如進口或經香港轉口動物，必先向漁護署申請特別許可證，並符合所有入口條款，違者可被最高罰款5萬元及監禁1年。

海關表示，走私動物有上升趨勢，由去年全年檢獲共8宗個案，增至今年截至9月的15宗。海關續指，走私模式亦有所改變，去年因尚未通關，部分個案為水路走私，而今年則全部個案均為陸路或空運貨物案。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官張文傑（圖左）及漁護署獸醫陳正民（圖右）向傳媒交代一宗動物走私案。（陳浩然攝）

海關指出，本案走私寵物集團精心部署，特意挑選凌晨時分、夜闌人靜的環境下，在沙頭角走私寵物，關員相信該批走私寵物將於在日間派到市區。而且集團有明確分工，有人負責將寵物從內地帶到香港，有人負責看倉、派送工作。海關相信已成功瓦解跨境走私集團。