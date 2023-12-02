犯罪集團偷信用卡　用空殼公司POS機5日碌$58萬　警拘43歲女店主

有犯罪集團派出飛機老鼠及爆竊犯偷走信用卡後，到油麻地一間飲食零售店簽賬，警方接獲5名失卡主報警並展開調查，揭發該店懷疑是用作洗黑錢的空殼公司，短短一年間有高達1170萬元銀行交易，卻與實質業務無關。而該店在9月25至30日期間利用流動支付機（POS機）的交易次數急增，成功用17張信用卡達成43宗交易，涉款達58萬元，當中包括5名失卡主被碌的32.8萬元，幸因POS機公司實施「T+7」結算機制，卡主對過帳提出爭議，及時攔截款項。43歲女店主因發現款項被截，曾親自上POS機公司索款，被認為是積極犯案，前日（11月30日）遭警方拘捕。



油尖警區刑事調查隊督察葉恩樺交代案情。（陳浩然攝）

油尖警區刑事調查隊督察葉恩樺表示，警方今年9月下旬至10月初期間共接獲5宗報案，其中4宗是從土耳其來港的旅客報稱在機上被人盜竊個人財物，包括其信用卡，另一人則報稱住所被爆竊，損失財物當中亦包括其信用卡，而他們的信用卡被盜取2至3小時後，即被用於油麻地一間飲食零售店「碌卡」，且有關消費全部透過店內的流動支付機（POS機）進行，惟每宗交易僅介乎2至5萬港元不等，估計是犯人因未能掌握被盜信用卡的信用額，才會進行多次小額交易，避免一次過「碌爆卡」而導致發卡行通知卡主。

油尖警區刑事部接報調查，由於所有失卡交易均集中於同一間店舖，時間不分日夜，而且每次都進行多重交易，令警方懷疑該店有份參與案件，故針對該店進行全面的財富調查，發現涉案公司去年9月成立後，去年年底至今年11月的銀行交易共逾700宗、涉及1,170多萬港元。惟店舖沒有太多入貨單，銀行亦無生意業務相關的交易，相信有關戶口的資金和交易與實質業務無關。

而涉案的POS機則於今年年初申請，於今年9月25至30日期間，有人試圖使用41張信用卡消費180多萬港元，惟因部分卡主已報失或拒絕交易，故只有17張卡、合共43個交易成功完成，涉款58萬港元。

葉恩樺透露，該5宗盜竊案的信用卡共被碌32.8萬元，但因POS機的負責公司針對該店實施「T+7」結算機制，即完成交易後7日確認卡主無爭議，才會過帳到店舖的銀行戶口，因此5案所有失款均被成功攔截。

警方調查後，相信不法分子取得信用卡後，透過疑犯申請的POS機「碌卡」，但因POS機的負責公司針對該店實施「T+7」結算機制，部分交易獲攔截。（陳浩然攝）

她續稱，調查後警方相信犯人以涉案公司及店舖作「煙幕」洗黑錢，故油尖警區刑事部前晚拘捕涉案本地女子，涉嫌「盜竊」、「爆竊」、「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。她報稱無業，相信是涉案店舖及銀行戶口的持有人、涉案POS機的申請者和舖位租客，且曾到POS機公司要求發還被攔截交易的款項，認為她是積極參與犯案。她已獲准保釋候查，須於明年一月下旬向警方報到。警方不排除有更多人被捕。

她呼籲市民及旅客平常應留意自己的個人財物，尤其旅客乘坐飛機時，切勿將貴重物品放在機頂行李櫃內，如要離開座位應攜同現金和貴重物品，或交由親友保管，如發現其他乘客形跡可疑，應立即通知機組人員；又希望各發卡機和銀行機構可以「做多一步」加強把關，使罪犯無從入手。