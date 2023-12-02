貨車司機收數千元報酬拆櫃運毒　警落馬洲拘3男檢$3100萬大麻花

警方毒品調查科昨午（1日）在落馬洲一個貨櫃場執行反毒品行動，發現3名男子正將懷疑毒品搬運到一輛中型貨車上，警員其後在車上檢獲16箱藏有大量廢鐵的貨物，當中3箱藏有250包已抽真空的大麻花。行動中，警方以「販運危險藥物」罪拘捕3名本地男子（31至36歲），並檢獲約128公斤大麻花，市值約3100萬港元。



警方以「販運危險藥物」罪拘捕3名本地男子，並檢獲約128公斤大麻花，市值約港幣3100萬港元。（梁偉權攝）

警方毒品調查科行動組高級督察羅啟賢表示，探員經過情報分析及深入調查，於昨日下午突擊搜查一個位於落馬洲的貨櫃場，截查3名本地男子，他們當時正將一批貨物搬入一輛停泊在旁的中型貨車。經檢查後，警方發現該中型貨車上有一箱貨物，另有15箱貨物在貨車尾。該批16箱貨物藏有大量廢鐵，其中3箱藏有多包已抽真空的大麻花。經點算後，警方共撿獲250包大麻花，共重128公斤。警方隨即拘捕該3名男子，年齡介乎31至36歲，報稱司機和無業。被捕人現正被扣留調查。

經初步調查，警方相信有司機被販毒集團以數千元報酬招攬，在貨櫃場協助拆櫃。司機從貨櫃提貨後，將安排車輛運送該批收藏於廢鐵內作掩飾的毒品，企圖魚目混珠，減低風險。警員在部分大麻包裝發現其生產地原自北美洲。警方將再作進一步調查，了解貨物來源，不排除會有更多人被捕。據悉該批毒品將供應本地市場。

警方向業界持份者呼籲，包括物流公司、出租車司機、貨櫃場公司，如業務期間發現有可疑貨物或不尋常訂單，請立即向警方作出舉報，避免受到販毒集團成員利用以隱藏毒品，並透過合法物流網絡進行販毒活動。警方會繼續聯同海內外執法部門，加強情報交流，並向不同業界持分者保持緊密溝通，竭力阻止毒品禍害香港。

警方毒品調查科行動組高級督察羅啟賢向傳媒交代案情。（梁偉權攝）

警方重申，大麻是毒品，對身體造成嚴重影響，包括產生幻覺、上癮、引起抑鬱等。販運毒品包括大麻屬嚴重罪行，根據香港法例第134章危險藥物條例，如果一經定罪，最高刑罰為終生監禁及罰款500萬元。