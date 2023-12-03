警北區反黑拘130人　包括黑錢集團勝和紅棍主腦　檢$147萬保時捷

鑑於近月北區多宗傷人案，新界北反黑組過去一個月展開代號「冷雨」（CHILLRAIN）行動，連搗5個非法賭檔及1個非法油站，共拘130人，當中8男女涉洗1,500萬元黑錢。據了解，被捕人士中，21人有黑幫和勝和背景 ，4人為骨幹成員，其中黑錢集團男主腦為1名報稱任職「美容經理」的勝和「426」紅棍，涉開設4間空殼公司洗黑錢，警方起獲他以公司名義購買的147萬元保時捷跑車，有人於取車一日後即被捕。



警方行動期間搜出大量證物，包括一輛價值約147萬元的保時捷跑車。（林振華攝）

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，過去數月間上水和粉嶺發生了數宗高調的街頭暴力案件，引起社會關注，雖然警方短時間內已偵破案件及拘捕相關人士，但警方希望主動打擊該個活躍在上水的黑幫組織，11月2日至12月2日期間，合共拘捕拘捕64男66女（20至75歲），包括103名本地人和27名持雙程證人士，搜獲現金、銀行卡、各類非法場所器具和涉嫌犯罪得益等，合共250萬元。

其中11月2日至27日期間，警方在打鼓嶺、上水一帶搗破1個非法油站和5個非法賭檔，包括1個百家樂賭檔、2個麻雀賭檔和2個釣魚機場，合共拘捕122人，搜出的犯罪得益、不同賭具和現金等共約100萬元，被捕人士涉嫌干犯「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」、以及違反《危險品條例》和《消防條例》等。

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而之前兩日（12月1至2日），警方再於各區以涉嫌洗黑錢拘捕介乎35至47歲的5男3女，他們報稱商人、酒吧東主、美容院東主、運輸工人和裝修工人，當中4人懷疑是三合會骨幹成員，自稱是美容院經理的47歲男子相信是集團主腦。新界北總區反三合會行動組高級督察陳養泉表示，行動期間除搜出一批公司文件、銀行卡和多部手機，亦搜出一輛主腦以公司名義登記、價值147萬元的名貴跑車。

他指出，警方早前已鎖定該名47歲男子，在進行財富調查後，發現在他的個人戶口和與其他人開設的公司戶口有與其財務不相稱的大額交易，深入調查後發現他開設了4間分別是物流、土地中介、顧問和蔬果批發的公司，惟其地址屬酒吧或秘書公司，是常見的空殼公司手法；各人涉嫌透過兩間實體公司和4間空殼公司，運用個人和公司戶口進行最少600宗大額交易，清洗超過1,500萬元。

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新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德（左）表示，是次行動是希望主動打擊在區內活躍的黑幫分子。旁為新界北總區反三合會行動組高級督察陳養泉。（林振華攝）

他估計有關戶口的不明資金可能是來自非法賭檔，因三合會的賭檔「本小利大」，收入可數以十萬計，然後疑犯存入資金至不同戶口後再相互進行交易，試圖將犯罪得益「洗白」；而8人目前已獲准保釋，將會調查相關資金來源和流向等，需要時會向法庭申請充公。