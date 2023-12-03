少年警訊周年會操疫情後首復辦　多間中小學爭奪中式升旗比賽寶座

少年警訊今日（3日）在黃竹坑警察學院舉行 「2023少年警訊周年會操中式升旗比賽（決賽）」暨頒獎典禮。會操自疫情後首年復辦，並首次與中式升旗決賽一同舉行，是次比賽一共吸引逾100間中小學隊伍參加，其中6間於準決賽突圍而出的，在今日決賽爭奪各個獎項。警務處處長暨少年警訊副總名譽會長蕭澤頤擔任今次周年會操的檢閱官，警務處副處長(行動) 周一鳴、警務處行動處處長陳東及警務處公共關係部署理助理處長曾淑賢亦有出席支持。



少年警訊今日（3日）在黃竹坑警察學院舉行 「2023少年警訊周年會操中式升旗比賽（決賽）」暨頒獎典禮。會操自疫情後首年復辦，並首次與中式升旗決賽一同舉行。（警方提供圖片)

少年警訊周年會操是少年警訊年度盛事，自疫情後停辦多年，今年恢復並首次與少年警訊中式升旗比賽2023決賽暨頒獎典禮一同舉行。周年會操設有多個小隊獎項由各參與中學競逐，包括最佳團體合作小隊、最佳制服儀表小隊、最積極投入小隊及最佳步操小隊，以及個人獎項。

蕭澤頤在會操上致辭時表示，少年警訊計劃自1974年成立，明年即將踏入50周年。一直以來，少年警訊都積極推動青少年參與社群活動，培養青少年的正向價值觀、守法精神同埋社會責任，令他們成為「青年領袖、滅罪伙伴」。未來，少年警訊繼續會舉行各類型活動，共同推動國民教育，培養青少年成為對社會有承擔，具國家觀念、香港情懷及國際視野的新一代。

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伊斯蘭脫維善紀念中學伍志權老師表示，非常開心在闊別接近5年後能再次參加周年會操，並感謝少年警訊義務步操教官在百忙中抽空協助訓練學生，雖然在短時間內要令學生達到一定水平並非容易，但他很高興見到學生能專注練習。學生在完成整個訓練後 均感到興奮及以參與會操為榮。

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其中一名獲選為小隊優秀隊員的少年警訊步操隊小隊指揮員林梓熙指，回顧過去付出了無數的辛勞和努力，能夠得獎確定了他不斷追求卓越的成果。他又感謝教官們的支持和推薦，亦感謝各隊員的付出及所發輝的團隊合作，沒有他們的幫助，自己也無法取得這樣的成果。而從專業和經驗豐富的教官們身上，亦獲得了寶貴的指導和支持。

同時，少年警訊於同日亦舉辦了第二次中式升旗比賽（決賽），從準決賽選出6個總區的冠軍去角逐全場總冠軍、總亞軍、總季軍；另外，更設「最佳擎旗手」、「最佳儀表隊伍」及「最積極參與警區」獎項。是次比賽合共吸引超過100間中小學隊伍參加，透過中式升旗訓練及比賽，可以令青少年進一步認識國家自強不息的精神及增加國民身份認同感。自去年2022年開始，少年警訊安排義務步操教官到中小學教授學生中式升旗，加強同學認識國旗、國歌，學習升旗禮儀，以及對懸掛國旗的技巧，至今訓練超過2000名老師及中小學生。

劉仁霖小學生首次參加中式升旗比賽賽事，所屬團隊成功贏得西九龍總區總冠軍。（警方提供圖片）

來自油尖警區油麻地街坊會學校的劉仁霖同學，第一次參加少年警訊中式升旗比賽小學組賽事，他指參加少年警訊中式升旗比賽是他一個難忘的經歷。劉仁霖續稱，為這次比賽付出了很多努力，從練習升旗的基本動作到提升自己的升旗技巧，每一天都充滿了汗水。他又指比賽時，心情緊張又興奮，但也感受到了團隊合作的力量。最後，團隊成功贏得了西九龍總區總冠軍，這是他們團隊辛勤付出的回報。劉仁霖稱，這次經歷讓他體會到了努力與堅持的重要性，也增強他們對國家及國旗的認識。他會好好珍惜這段回憶，並繼續努力學習。