有片｜銅鑼灣時代廣場保安猛推兩男女　Tesla熱褲女褪兩步險跌

銅鑼灣時代廣場昨日（3日）懷疑發生保安動粗事件，網上瘋傳一後車cam片段，可見一輛Tesla駛至停車場閘機前，身穿熱褲的女乘客下車疑要求保安開閘杆，保安突發難出手猛推，熱褲女登時褪開兩步險失平衡跌倒；男司機落車上前阻止時，保安更怒極掟帽並拉開上衣拉鏈，再推開男司機，其後有職員聞聲到場，保安便拂袖而去，職員其後開啟閘杆，被推兩男女登車離去。片段未有前因，但引起網民熱議，不少人直斥：「可以報警拉佢（保安）！」《香港01》正向時代廣場查詢。



涉事私家車停在時代廣場一部閘機前，女乘客下車，男保安走近。（車cam L（香港群組）facebook/網民Jacky Yiu片段截圖）

事發片段長約51秒，由涉事Tesla後方另一車輛的車cam拍得，時間為昨日傍晚近6時。片段甫開始，Tesla已停在時代廣場停車場的一閘機位置，該處理應須向左離開，禁止右駛，Tesla則疑欲右轉，但被閘杆阻擋未能前行。

其後身穿熱褲、間條衫的女乘客下車走向閘機，隨即有一名戴鴨嘴帽、穿反光衣的男保安氣沖沖趨近，不停「掹帽」，又狀似口中唸唸有詞，並以右手手指指向她，隨即以雙手從右用力猛推熱褲女的右邊身，她當場褪開兩步，幾乎失平衡跌倒。

涉事私家車停在時代廣場一部閘機前，女乘客下車走近閘機，男保安走向她。（車cam L（香港群組）facebook/網民Jacky Yiu片段截圖）

Tesla男司機見狀立即下車，上前欲與保安理論，保安更怒極將其頭上的帽掟到地上，並拉開上衣拉鏈。雙方爭執期間，保安再出手推向男司機的胸口，男司機被推至後退半步。

爭拗約半分鐘後，一名身穿制服的男職員趕抵了解，涉事保安員即拂袖而去離開。片段拍得Tesla男司機似是向職員講述事件，職員輕輕拍一拍其手臂後，隨即走向閘機開啟閘杆，男司機於是轉身上車，女乘客則繼續與職員對話，片段至此結束，並未知爭執前因。

私家車男司機見女伴被推，隨即下車欲與保安理論，保安見狀即摘下頭上的帽掟到地上。（車cam L（香港群組）facebook/網民Jacky Yiu片段截圖）

片段在社交平台瘋傳，引發網民熱議，並希望了解事件「前傳」，惟上載片段的網民留言表示：「唔好意思，真係無前傳，我去到已經係咁啦」。不少人直斥涉事保安「已經可以構成普通襲擊罪」、「可以報警拉佢，連女人都推」、「條女一落車問候佢（保安）老母？咁激動做乜嘢？」

有人亦為保安員護航，質疑私家車「硬出仲要"小"啲保安」、「條女夾硬開路？」又有人指「保安會睇車流而開唔開閘比車右轉出去。做乜要難為啲保安？」不過也有人表示該處「打燈會開閘俾你行右邊走嫁（㗎）喎！」