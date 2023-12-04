元朗教育路地攤女檔主捱斬浴血　疑曾遭淋潑腐蝕性不明液體

元朗發生傷人案。今晚（4日）約8時55分，一名女子報案指自己在元朗教育路1號被人斬傷，疑兇向小巴站方向逃去。救援人員趕至，發現女事主手部受傷，她清醒被送到博愛醫院治理。警方正追緝涉案疑犯歸案。現場消息稱，傷者為年約40多歲的地攤女檔主，她除被斬外，亦懷疑曾遭人淋潑不明液體；疑犯則為年約60歲男子。



元朗教育路一名女子被斬，左手受傷流血，多名熱心市民上前為她止血。（網上圖片）

從網上圖片可見，事發後多名熱心市民協助女傷者止血，有人用紙巾幫她按住手部傷口，並舉高她受傷的左手以減慢流血速度，亦有人用樽裝水為傷者清洗。救護員其後到場接手為傷者包紮，現場地面遺下大堆染血紙巾、紗布及水樽，另有警員圍封現場調查。

警方指，於4日晚上8時58分接獲途人報案，指發現一名女子，於元朗教育路1號對開，被一名可疑男子滋擾，該男子懷疑向該名女子淋潑不明液體、及以一把約45厘米長的開山刀襲擊。疑人其後逃去。警員接報到場，經初步調查，案件列「傷人」，暫交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

女事主姓陳，47歲，為上址一檔主。她手腳被斬傷、全身包括臉、胸口等被不明腐蝕性液體淋傷，清醒由救護車送往博愛醫院治理。警方透露，涉案疑人為一名年約60歲男子，案發時戴口罩及身穿黃色反光衣。

元朗教育路一名女子被斬，救護員到場為她包紮，地上遺下大量染血紙巾、紗布及水樽。（網上圖片）