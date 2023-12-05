警拘14人訛稱離港圖領$380萬強積金　有人誤信假中介「合法」取款

警方早前接獲一間強積金受託人公司報案，指懷疑有強積金供款人使用虛假文件，企圖提早取回強積金供款，合共涉及14宗申請、總金額逾380萬元，最高單一申請涉款超過30萬元。警方經調查後，昨日（4日）展開代號「捉影」的行動，拘捕14人，涉嫌詐騙及使用虛假文書，其中6人已被起訴，下月提堂。部分被捕人在調查時透露，曾接獲自稱中介或經紀的陌生來電，稱被捕人只要提供個人資料，便可協助他們提早取回強積金，待被捕人收回供款後，該些中介或經紀會收取三至四成佣金。



警方拘捕14名男女，涉嫌利用虛假文件，訛稱會離港前往內地定居，企圖提早取回強積金供款。商業罪案調查科高級督察薛子劼交代案情。（梁偉權攝）

商業罪案調查科高級督察薛子劼指出，10男4女被捕人年齡介乎27至53歲，分別報稱任職建築工人、文員、司機等，全部是提早提取強積金的申請人。調查顯示，有強積金供款人向強積金受託人公司提交虛假文件，包括虛假的「港澳台居民居住證」，以及在民政事務處作出虛假聲明，訛稱永久離開香港並前往內地定居，以期提早提取強積金供款。惟警方調查發現，被捕人沒有在聲明的離港日期後離開香港，部分人甚至一直沒有離港。警方在行動中亦搜查被捕人的住所，檢獲強積金供款及相關銀行文件。

薛子劼稱根據強積金相關條例，提早提取強積金須滿足一定條件，並要由申請人自行處理申請，不能透過中介人處理。警方調查相信，被捕人聲稱曾接觸的中介或經紀均是假冒，對方向被捕人聲稱提早提取強積金的過程為「合法」，料被捕人或因一時財困而輕信對方的說話。

其中6名被捕人已被落案起訴，明年1月提堂；其餘被捕人已獲准保釋候查。警方會繼續調查案件，包括追查被捕人聲稱曾接獲聯絡的中介或經紀，不排除有更多人被捕。

警方拘捕14名男女，涉嫌利用虛假文件，訛稱會離港前往內地定居，企圖提早取回強積金供款。商業罪案調查科總督察莫麗瓊指出，作虛假陳述提取強積金屬刑事罪行，相關行為可構成「行使虛假文書」、「詐騙」罪等，一經定罪最高可判處監禁14年。（梁偉權攝）

商業罪案調查科總督察莫麗瓊表示，警方會繼續與積金局保持緊密溝通及合作，打擊相關違法行為。作虛假陳述提取強積金屬刑事罪行，相關行為可構成「行使虛假文書」、「詐騙」罪等，一經定罪最高可判處監禁14年，莫麗瓊呼籲市民切勿以身試法。

她又提醒市民時刻提高警覺，以及提醒身邊的人，切勿輕信所謂中介及陌生來電游說作出犯法行為；亦要保障個人私隱，切勿輕易將個人資料及身份證明文件交予未經核實的第三方。市民若懷疑受騙，可到附近警署或致電警務處「防騙易熱線」18222查詢。