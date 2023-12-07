消防青衣屯門破5非法油站　將檢控5男　今年檢獲燃油量超去年3成

消防處昨日（6日）起一連兩日，聯同警方和海關展開代號「新烽」的打擊非法燃油轉注行動，針對青衣和屯門區的非法加油黑點執法，行動期間共搗破5個非法加油站，起獲2.5萬公升非法柴油、3輛油缸車和大批加油工具，總值超過56萬元，截獲5名45至50多歲男子，他們將會被檢控。連同今次行動，消防處今年至今已檢獲超過50萬公升的非法燃油，市值超過1,000萬元，比去年全年的數字多3成。



消防處助理消防區長［特遣隊（反非法加油活動）］黃惠文（左）及消防處高級消防隊長［特遣隊（反非法加油活動）］（右）今日（7日）公布連續兩日打擊非法油站的成果。（蔡正邦攝）

消防處高級消防隊長［特遣隊（反非法加油活動）］王洪烈表示，人員經多個月的情報分析和部署後，昨日先打擊位於青衣青尚路和青尚里的3個非法加油站，指兩條路是連接葵青貨櫃碼頭道路網的一部分，也是通向公眾貨物裝卸區的必經之路，因此有大量貨車經過；人員今日再搗破位於屯門康寶路和楊青路的兩個非法油站，形容它們位處偏遠和隱蔽的地方，且離民居一段距離致不易被發現。他提到5個非法油站已被當局調查數年，以前亦曾作打擊，不排除是「死灰復燃」。

他續稱，有關非法油站的運作模式各異，例如用油缸車直接轉注，或用不合適容器如「骰仔缸」或油桶等儲存在密斗車內，企圖扮成普通貨車等，試圖掩人耳目或減少被當局充公的數量；最近亦有新的模式，例如不時改變油站位置或營業時間等，且會安排人手以至私家車在附近一帶放哨，甚至跟蹤可疑人士或車輛以確認是否執法人員，增加當局的執法難度。

位於屯門楊青路的非法油站停泊了多輛油缸車，當中有3輛違反消防安全規定。（蔡正邦攝）

消防處助理消防區長［特遣隊（反非法加油活動）］黃惠文另指，初步相信有關燃油來自本地，詳細來源仍待查；而人員曾為現場多輛危險品車進行檢驗，發現3輛違反消防安全規定，它們的合法牌照會被暫時撤銷，5名被截獲男子則涉嫌違反《危險品條例》、《危險品(管制)規例》及《消防(消除火警危險)規例》，稍後會被起訴。

他強調消防處一直致力打擊非法加油活動，過去一年已採取超過60次執法行動、作出逾200宗檢控，且已有人涉嫌經營非法加油活動而被判監；處方亦為針對非法油站的新經營模式改變策略、增加資源和打擊行動，今年至今已檢獲超過50萬升非法燃油，比去年全年充公的38.5公斤燃油多近3成。他呼籲市民切勿光顧非法加油站，因它們缺乏安全設施或消防設備，起火時後果嚴重，呼籲市民發現後應作舉報。