中港3人賊團港島食肆出沒　盜信用卡犯7案　碌$57萬名牌貨終被捕

中港賊團3人組於今年11月至12月期間出沒港島區食肆，向大意客人出手，1人盜取信用卡後，交由2名同黨即去碌卡狂買名牌貨，失主直至收到銀行交易短訊通知才知失竊，警方共接獲7宗同類信用卡盜竊案，經調查發現，相信案件涉及中港三人盜竊團伙，先有一名賊人從受害人的外套或手袋裏偷取銀包或信用卡，然後交由同黨到附近海味、珠寶店或服裝店購買昂貴貨品，當中有珠寶店店員感可疑，並要求賊人出示身份證時，惟賊人購買不果即逃去，其後成功在另一間店舖購買名牌手袋。



警方經深入調查，昨日（6日）拘捕3名涉案男子（54至63歲），包括2名本地人及1名持雙程證內地男，他們將被落案起訴各一項盜竊罪及以欺騙手段取得財產罪，而7宗案件的涉款總值約57萬元。警方於行動中檢獲一個價值港幣11萬元的名牌手袋、一個被盜銀包及涉案信用卡等物品，而起獲的贓物包括伯爵（Piaget ）錶、日本品牌柏歐福（BRAND OFF）衣物等。警方相信已經成功瓦解該活躍於港島區的信用卡盜竊團伙。



警方於行動中檢獲一個價值港幣11萬元的名牌手袋、一個被盜銀包及涉案信用卡等物品。（陳浩然攝）

西區警區重案組第一隊主管徐蔚瑩高級督察向傳媒交代案情指，今年11月至12月期間，港島總區共接獲7宗信用卡盜用案件，分別發生於西區、中區、灣仔區及東區，受害人分別於食肆或其他地方遺失信用卡，隨後發現信用卡被盜用。

西區警區刑事部及港島總區情報組接手調查後，發現案件涉及一個三人盜竊團伙，他們常於白天人流眾多的地方犯案，例如餐廳或中式酒樓。

至於犯案手法，警方發現集團先派一名賊人靠近受害者，並在無人看管的外套或手袋裏偷取銀包或信用卡，然後把信用卡交由同黨到附近海味舖及珠寶店購買昂貴貨品。受害人收到銀行交易通知短訊，始發現銀包或信用卡不翼而飛。

警方於行動中檢獲一個價值港幣11萬元的名牌手袋、一個被盜銀包及涉案信用卡等物品。（陳浩然攝）

警方隨即展開深入調查，經過翻查大量閉路電視片段及情報分析後，成功鎖定涉案匪徒身份。經調查發現，該犯罪團伙於11月至12月期間共干犯7宗與信用卡盜竊有關的案件，他們利用上述手法，盜取受害人的銀包及信用卡購物，共涉款約港幣57萬元。據悉，最低一宗個案涉款金額為9萬元，竊匪在珠寶店購買金器和手飾等；最高一宗個案則涉款金額高達24萬元，涉及購買參茸海味。

西區警區刑事部連同港島總區情報組於昨日（6日）展開聯合拘捕行動，分別在中區和旺角區拘捕3名涉案男子，並在其中一名被捕人身上搜出價值港幣11萬元的名牌手袋，以及相信屬於受害人的銀包及信用卡等財物。

警方經調查發現，3名賊人在上環一間食肆偷去一名男食客的銀包，其後在中環一間珠寶店嘗試利用信用卡購物，惟店員發覺交易有可疑，要求被捕人出示身分證明文件，他們購物不果後離去，然後再到中環一間二手名牌買賣店，成功利用該信用卡購買該個價值11萬元的名牌手袋。

今年11月至12月期間，港島總區共接獲7宗信用卡盜用案件，分別發生於西區、中區、灣仔區及東區，受害人分別於食肆或其他地方遺失信用卡，隨後發現信用卡被盜用。（陳浩然攝）

三名被捕男子年齡介乎54至63歲，其中2名男子為本地人，另一人持雙程證人士，據悉他持有可逗留7天的雙程證。被捕人士將被落案起訴各一項盜竊罪及以欺騙手段取得財產罪。警方相信已經成功瓦解該活躍於港島區的信用卡盜竊團伙。警方於行動中檢獲一個價值港幣11萬元的名牌手袋、一個被盜銀包及涉案信用卡等物品，展示的贓物可見當中包括伯爵（Piaget ）錶、日本品牌柏歐福（BRAND OFF）等，據了解部分財物仍未起回。

西區警區重案組第一隊主管徐蔚瑩高級督察向傳媒交代案情。（陳浩然攝）

警方呼籲，年近歲晚，市民應採取各項預防罪案措施，小心保管個人財物。市民如發現信用卡及證件被盜，應立即報警及通知銀行和相關部門。除此之外，警方亦提醒商戶若發現有可疑人士以信用卡購買貴價商品，不防盡職查問，正如上述珠寶店職員曾要求竊匪出示身份證，避免匪徒有機可乘。警方續表示，如有懷疑，請立刻報警求助。