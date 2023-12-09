有片｜愛民邨凌晨兩漢天井互毆大叫擾清夢　旁人嬲爆﹕唔好再嘈啦

何文田愛民邨周四（7日）凌晨發生打鬥事件。網上流傳一段長約56秒相信是事發影片，顯示兩名男子在愛民邨衛民樓天井中央毆鬥，其中黑衣漢手持長條狀武器，揮向另一名僅穿孖煙通的赤膊男子，猛烈向他推撞約10秒後，雙方扭作一團。赤膊男趁亂搶走武器，拉開距離，「還拖」向黑衣男狂毆4下。雙方唇槍舌劍，再埋身肉搏，黑衣漢一手箍着赤膊男頸部，嘗試奪回武器但不果。兩人在天井叫囂，吵架聲聲傳遍整棟樓，擾人清夢，其間有女聲多次大叫「咪嘈啦」、「唔好再嘈啦」。最終兩漢再糾纏10多秒後，互相搭着膊頭走離天井，影片就此完結。



兩名男子在愛民邨衛民樓天井中央互相毆鬥。（Iris Ting／愛民南北 －愛民邨 / 俊民苑）

片段在愛民邨的Facebook群組流傳後，不少網民留言討論，笑言「兩個門派喺度講手切磋呀」、「咁早係度跳華爾滋」；有人則批評他們清晨叫囂擾人清夢，「倒盤水比佢地清醒下」、「呢個情況最好係掉個屎彈落去」。有網民發現其中一人手持長條狀物品，懷疑只是間尺，「初初睇以為係刀，但又唔似呀，打極都冇流血，其實係唔係間尺嚟架。」

警方證實，於當日凌晨4時56分接獲一名女子報案，指愛民邨衛民樓有不明男子大叫。警員到場搜索不果，向保安查問後證實曾有兩名男子發生爭執，及後離去。警方將案列「發現精神紊亂人士」處理。