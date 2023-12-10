大埔寨乪村謀殺｜被捕妻為死者第三任妻子　村民稱夫婦倆性格暴躁

大埔寨乪村發生謀殺案，62歲男子倒斃家中，警方拘捕死者52歲妻子，大埔警區重案組接手調查。據悉，死者經歷三段婚姻，被捕的現任妻子是第三任妻子，二人育有一子。



死者姓鍾62歲，妻子姓羅52歲，持有本港身份證。有村民表示，死者有三段婚姻，和第一任妻子育有女兒；其後移居英國，居住10多年，和當地女子結婚，同樣育有一女；回流返港已經20多年，再離婚後認識到現任妻子，據悉來自內地，二人育有一子，現年10多歲，一家三口多年前住在村內一幢兩層高鐵皮屋。



據稱，夫婦倆性格暴躁，不時爭吵驚動村民，左鄰右里也習以為常。死者以前從事工程，有一幢三層高村屋疑作收租之用。死者有吸煙和飲酒習慣，家中經常遺下啤酒罐，甚為雜亂。死者妻子近日用油漆翻新鐵皮屋外牆，聲稱覺得住所殘舊，豈料家中藏屍。



死者姪兒（右）在場協助警員調查。（陳永武攝）

死者親友到場了解。（陳永武攝）

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村民又說，昨晚（9日）死者姪兒從外國回港，表示無法聯絡死者，阿嬸又不肯開門。姪兒留意到鐵皮屋被抹得非常乾淨，與死者平日習慣不符，覺得有可疑，決定報警，結果警員入屋揭發命案，當場拘捕死者妻子，以黑布蒙頭帶返警署。

現場消息稱，死者遇害時間估計是本月初，不排除遭到被鋪焗死，他們的兒子事後獲安排到契媽住所暫住。

村民稱死者在村內有一幢三層高村屋。（陳永武攝）