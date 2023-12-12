名錶世家劫案CCTV｜隨男子入店洗劫半分鐘　4匪一度慌張「被困」

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」今午（12日）遇劫，遭4名持刀槌的匪徒闖入，掠去多隻總值約3,000萬元名錶。案發一刻閉路電視片段曝光，可見一名白衣男先按鐘待職員開門，入店後在櫃枱向職員查問之際，隨即有4名蒙面匪徒尾隨闖入，分別用槌扑爆飾櫃、亮刀指嚇職員及掠走手錶，洗劫半分鐘後逃走時，疑因大門上鎖一度「被困」，驚惶失措，最終以大槌扑爆玻璃門才成功逃去，整個過程約48秒。



賊人分頭行事，指嚇店員及掠走名錶。（網上影片截圖）

閉路電視片段顯示，下午3時06分10秒時，一名白衣男子站在店門外等候，約6秒後他獲職員開門，信步走入店內，此時閉路電視拍得他身穿白色上衣、深色長褲和一對深色波鞋，沒有以物品遮蓋面容，亦不見他戴手套。

約3秒後，白衣男走到錶行內的飾櫃與職員對話，4名戴口罩蒙面匪徒趁店門尚未關上時衝入店內，當中3人穿黑色連帽上衣、一人穿藍色連帽上衣，帶頭兩匪各持一個大鐵槌，一走進店內即不由分說扑爆一個飾櫃，其一中人隨即與另一名沒有持任何武器的匪徒合力掠走櫃內手錶。殿後的藍衣匪徒則亮出利刀，指嚇躲到店內角落位置的職員。最先入店的白衣男則在4名匪徒衝入時，趁亂抱頭跑出店外。

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3名黑衣匪徒搶走飾櫃內的手錶後，轉身跑向店門，當時閉路電視顯示時間為下午3時06分44秒、即各人入店約半分鐘後，惟懷疑店門在關門時已自動上鎖，3人未能開門，遂以鐵槌猛扑玻璃，「被困」約14秒後才成功扑爆玻璃門，聯同本身正在以刀指嚇店員的藍衣匪徒一同逃去。

賊人得手後拔足而逃，但一度未能開門。（網上影片截圖）

案發在今午約3時10分，尖沙咀加連威老道25號地下錶行「名錶世家」遭4名持刀及鐵槌的男子闖入搶劫，掠去多隻名錶後登車逃去。消息稱，4名劫匪均戴口罩，當中兩人疑為南亞裔，餘下兩人相信是本地人，懷疑其中一人假扮客人按鐘，待職員一開門，另外三人隨即闖入，以兩把西瓜刀指嚇職員，並以鐵槌扑爆飾櫃，在兩三分鐘內掠去約30隻、總值約3,000萬元的名錶後，登上一輛銀色私家車，往漆咸道南方向逃去。東主受訪問時拍1示最貴一隻為Richard Mille 35-03型號手錶，價值400多萬元。

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」遭多名匪徒持刀槌闖入，掠去多隻名錶後登車逃去。東主李先生受訪時表示，被劫名錶當中，最貴一隻為Richard Mille 35-03型號手錶，價值400多萬元。（名錶世家IG圖片）