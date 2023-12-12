反黑組新田貨車檢兩噸煙花爆竹拘一男　檢龍吐珠穿雲箭等值$200萬

歲末多個節日臨近，不法分子或偷運煙花爆竹入境冀銷售圖利。新界北總區反三合會行動組今日（12日）在新田截獲一輛30噸貨櫃車，在車上搜出約兩噸煙花爆竹，種類包括「龍吐珠」、「穿雲箭」和「仙女棒」等，市值共約200萬港元；59歲何姓男司機被捕。警方調查顯示，該批煙花來自湖南省，正調查如何入境、在港銷售途徑和疑犯角色等。



警方檢獲「龍吐珠」、「穿雲箭」和「仙女棒」等。（羅日昇攝）

新界北總區反三合會行動組第二隊案件主管陳養泉指，警方調查後今午5時許，於新田青山公路一個露天貨櫃場內截停一輛停泊不久的30噸貨車，在車上搜出該批煙花炮竹，相信已成功堵截它們流入市面。涉案男子報稱為貨車司機，目前正被扣查，警方不排除有更多人被捕。

陳養泉表示，由於未來接連有多個喜慶節日如聖誕節、元旦及農曆新年，新界北總區刑事部會積極在節日假期前，及早堵截煙花流入市面，強調警方非常重視非法燃放煙花罪行，因為有關罪行可嚴重影響市民生命財產。他表明警方會繼續打擊一切與煙花有關的罪行，以保障廣大市民生命財產，重申市民過節期間亦要注意個人安全，切勿藏有或燃放煙花。

新界北總區反三合會行動組第二隊案件主管陳養泉稱，新界北總區刑事部會積極在節日假期前，及早堵截煙花流入市面。（羅日昇攝）

根據香港法例295章《危險品條例》第7條，任何人如非法藏有煙花爆竹，最高可判罰款20萬及監禁12個月；而《簡易程序治罪條例》（第228章）列明，任何人燃放煙花爆竹致對任何人造成損害或危險，最高可被監禁3個月及罰款2,000元。