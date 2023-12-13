旺角日本城男子偷4支洗頭水斷正　遭市民五花大綁待警到場

網上流傳數段影片，指今日（13日）早上11時許，一名赤裸上身的男子在旺角廣東道疑涉嫌盜竊「斷正」，被市民五花大綁在「廣東道」路牌下，期間男子一度掙扎，被男途人壓倒在地，雙方擾攘一輪，亦有市民在場勸阻。而警方最終到場，將男子鬆綁，再替他扣上手銬。



名男子在旺角廣東道疑涉嫌盜竊被「斷正」，被市民五花大綁在「廣東道」路牌下。（香港突發事故報料區及討論區/梁銘球影片截圖）

從影片可見，有2名市民制服一名上身赤裸的男子，並合力用尼龍繩將他五花大綁在廣東道的路牌下。期間該名男子不停掙扎，喃喃自語，其中一名市民用衣服綁著該名男子身體及頸部以阻止他掙脫，及後有一名女途人出言勸阻。

市民鬆開衣服後，男子再次掙扎，另一名市民即時將他壓在地上，並有男途人協助用膠索帶綁起男子雙手。男子試圖掙脫，男途人勸他不要再動：「你郁仲辛苦。」最終男子雙手及雙腳被綁，坐在路牌下待警方到場。從另一條片可見，警方到場後鬆開男子身上的尼龍繩並扣上手銬，影片到止結束。

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警方到場扣上手銬。（香港突發事故報料區及討論區/梁銘球影片截圖）

警方表示，今日早上11時32分，一名持香港身份證的非華裔男子在旺角廣東道與山東街交界的「日本城」內偷走4支洗頭水，共值192元，職員揭發並報警求助。有市民見狀隨即協助職員制服男子，警方到場後以涉嫌「盜竊」拘捕該名男子及帶回署調查。