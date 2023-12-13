元朗裝修公司突關門　高層擬離港　苦主批工程爛尾上門追討兼報警

多名業主及工程判頭向《香港01》投訴，指元朗一間名為「靖之設計」的裝修公司疑收取客人款項後，未按時完成工程及跟進訂製傢俬等事宜。近日苦主揭發該公司大部分員工已離職，三間門市店舖亦無營業，更拖欠判頭款項，導致大批工程爛尾。昨日（12日）多名苦主親自到該公司位於元朗店舖追討，並報警求助。有判頭被拖欠兩個月工程費，又透露從該公司的前員工口中得知，公司高層離職後打算離港，擔心有人想捲款跑路。《香港01》發現該公司的Facebook專頁及YouTube頻道已經被刪除，記者致電該公司老闆及已離職高層，均無人接聽。本報正向警方查詢事件。



今午記者到靖之設計位於元朗的三間店舖了解，發現三店均重門深鎖，未有營業。（香港01記者攝）

今日下午記者到「靖之設計」位於元朗合益路及教育路的三間店舖了解情況，發現三店均重門深鎖，未有營業，店內烏燈黑火，但傢俬及文件等物件卻未有搬走。記者駐足觀察時，發現有苦主上門了解情況。苦主潘先生在元朗居住多年，見該公司有三間門市店舖，且開業多年，對其有信心，故8月時找對方做裝修。過去數個月一直透過Whatsapp跟進工程進度，並按照工程進度分期付款。

潘先生先後支付32萬元，之前可以用信用卡找數，但上周支付的8萬元卻改收現金。他昨日在社交平台見到有苦主上門追討的帖文，今日專程來了解，發現公司已倒閉。他的單位已完成清拆、拉線等工程，現時正在鋪磚，但由於公司已失聯，估計工程將要爛尾，故中午到元朗警署報案，據警員透露，至少有十多名苦主。

設計總監突離職 前員工指擬本周離港

另外，一直承接清拆工程項目的判頭陳先生指，靖之設計已拖欠兩個月工程費，合共約8萬多元，他早前多番追討無果，更發現一直與他接洽的設計總監突然離職。陳先生稱以他所知，該公司的老闆身處外地，公司大小事務及財政均由設計總監處理。他上周五仍見到設計總監上班，並向他追收欠款，豈知該公司本周一（11日）已關門，昨日設計總監更聲稱已離職，所有事情與他無關，並提供老闆的電話，而陳先生發現該電話號碼根本無法打通。

陳先生透露，從該公司的前員工口中得知，設計總監打算本周離開香港，故擔心對方會捲款跑路，屆時將血本無歸，故希望警方盡快跟進事件。陳先生又指，他現時承接了十多單靖之設計的清拆項目，涉款約300多萬元，估計實際受影響的人遠超此數。

昨日（12日）多名苦主到該公司位於元朗的門市追討。

苦主彭先生表示，今年5月底與靖之設計簽約做全屋裝修連傢俬，雙方一直就裝修事宜聯絡。直至彭先生8月尾收樓後終正式動工，至12月4日，彭生仍分期支付工程費用。豈知昨日水電師傅突然Whatsapp聯絡彭先生，直指未收到工程尾數，要求他跟進。彭先生大惑不解，遂聯絡該公司的設計師及職員了解情況，豈知全部人皆指近日已經辭職。彭先生聞訊大驚，聯同水電師傅直接到元朗門市查詢並報警求助，其後愈來愈多苦主到場，向到場警員講述自己的慘況。

彭先生指，現時已開設苦主群組，約有十多名苦主，每人涉款由10多萬至69萬元不等，大多工程爛尾或收不到預訂的傢俬。彭先生坦言，他支付了48萬元，但現時只做了清拆及水電部份，他已不期望可以追回損失，只想盡快找人「執手尾」，以及希望警方將涉案者繩之於法。

苦主：洗濕咗個頭，一定做埋落去

另一名苦主黎生於今年2月底與該公司簽約做全屋裝修連傢俬，雙方持續商討裝修及室內設計等細節，直至6月正式開始工程，預計工期5個月，原定11月初交貨。惟6月中工人清拆單位裝修後，整整一個月無開工，黎先生催促對方趕工，惟對方僅回應「安排緊」。黎坦言，單位已做清拆工程，並已支付工程款項，「洗濕咗個頭，一定做埋落去」。隨後幾個月，黎先生一直跟進事件，發現工程進度大落後，要不斷催促對方才肯開一兩日工。期間黎生認識到另一名業主，對方同樣聘用靖之設計做裝修，始知原來不少判頭被拖數，要向業主追數，黎先生深感不妙，但每次致電該公司，職員仍回應工程進行中。

黎先生指，他的工程總額是54萬元，至今已支付47.7萬元，但直到昨天為止（即工程開展已半年），仍未交到貨，只做完泥水部份，連鋪地板和油漆都未完成。此外，黎先生亦有訂製的廚櫃，該公司收款後聲稱10月已入紙生產，惟黎透過該公司前員工獲得工廠的聯絡方法，得知該公司只提供圖則，惟一直未付款，所以工廠未有生產。黎先生認為在處理工程及訂製廚櫃等事宜，足以反映該公司根本無心提供服務，懷疑有意詐騙。

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28萬元訂傢俬整燈槽 一件傢俬都未收到貨

另一苦主許小姐今年2月找該公司設計及訂製傢俬，以及整燈槽，2月簽約時已支付16萬元。直至6月，該公司指單位平面圖呎數有誤，要加收5萬元款項；至8月終出到傢俬設計圖，但指需要120日工期，並需收多7萬元。許小姐認為工期太長，要求退款，惟公司職員不肯，反表示實際兩個月內就可以起貨，許小姐唯有答應。豈料之後一直無回音，許小姐多次向職員查詢，亦無下文，許小姐坦言先後支付了28萬元，只做了燈槽，但傢俬一件都未收到。