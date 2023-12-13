全港交通執法｜警西九龍發122張傳票拖走28部車　亂過馬路罰$2000

警方西九龍總區昨日（12日）進行「總區交通日」，在西九龍多區的交通黑點，包括九龍城、深水埗、旺角、油麻地、及尖沙咀，共發出122張傳票，當中主要涉及「行人不依交通燈號過馬路」及「在距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路」等違法行為。警員亦在不同地方，包括黃色方格路口、斑馬線及禁區使用流動攝錄器材以提升執法效率。此外，警員在「萬刃」（KNIFEBATCH）行動中拖走28部造成嚴重阻塞的車輛，以打擊雙行泊車、停泊在行人過路處等影響其他市民的違泊行為。



警方警方早前已宣布，今日（11日）起展開全港性大型行動，以不定時、不同形式執法，包括調配便裝人員票控違例行人而不作預先警告，行人亂過馬路隨時會罰款2,000元。



警方昨日在在西九龍多區的交通黑點，共發出122張傳票，當中主要涉及「行人不依交通燈號過馬路」及「在距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路」等違法行為。（警方提供）

警方表示，「總區交通日」的執法行動主要針對涉及行人和駕駛者的不良習慣，例如「不依交通燈號過馬路」、「距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路」、「非法進入黃色方格路口」和「不小心駕駛」等違法行為進行執法，以減少意外及確保道路暢通。西九龍總區會繼續在區內調配便裝人員打擊上述非法行為，以保障其他道路使用者的安全。

警員在「萬刃」（KNIFEBATCH）的執法行動，拖走28部造成嚴重阻塞的車輛。（警方提供）

「萬刃」（KNIFEBATCH）行動是警方為打擊嚴重違泊行為而組成的拖車專隊，並將即時拖走違泊車輛。行動的目標包括打擊雙行泊車、停泊在行人過路處、巴士站、道路轉彎位置及緊急車輛出入口等影響其他市民的違泊行為。

警方提醒市民，如有司機違例泊車，造成交通嚴重阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦會不予警告下將車輛即時拖走。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。西九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。