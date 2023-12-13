3八旬長者遭假親戚騙「保釋金」　警拘兩男涉串謀詐騙檢$5萬現金

深水埗警區早前接獲市民報案，指收到騙徒來電，對方訛稱為受害人的親人，稱自己因刑事案件被捕而需繳交保釋金，指示受害人支付相關款項。警方昨日（12日）根據線報分析及深入調查後，在旺角拘捕兩名年齡分別為27及37歲的本地男子，涉嫌「串謀詐騙」，他們現正被拘留調查。



兩名被捕男子涉嫌與兩宗分別在長沙灣及牛頭角發生的同類型騙案有關，涉案金額共5萬元；37歳被捕人另涉一宗在上環發生的騙案有關，涉案金額共10萬元。據悉3宗案件的3名受害人年齡介乎81至88歲。案件現交由深水埗警區重案組第二隊跟進。行動中，警員共檢獲5萬元現金。警方調查行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。



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警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1）切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方；

（2）切勿交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼；

（3）若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警；

（4）切勿輕信騙徒的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證；

（5）切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字；

（6）切勿向來電者透露住址及電話；

（7）提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者；

（8）如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222，或報警求助。