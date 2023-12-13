C919周六維港半空飛行演示　3人非法放無人機被捕　部門加強宣傳

國家自主研製民航客機C919本周六（16日）將在維多利亞港一帶半空進行飛行演示，警方打擊非法操作無人機行為，總共拘捕3名男子，檢取3部小型無人機，民航處亦聯同警方在維港兩岸及山頂一帶進行聯合宣傳行動，向公眾講解《小型無人機令》的相關規定和該兩處附近的小型無人機限制飛行區位置。



警員在行動中分別檢取3部小型無人機。（警方提供）

警方本周三（13日）在西九文化區拘捕一名38歲姓吳本地男子，涉嫌干犯「違反操作規定」和「違反西九文化區附例」，警員亦分别在牛頭角及觀塘拘捕一名35歲姓曹本地男子及一名54歲姓麥本地男子，涉嫌干犯「違反操作規定」和「在限制飛行區以內飛行」等罪行，警員在行動中分別檢取3部小型無人機，所有被捕人正被扣留調查。

民航處聯同警方同日在維港兩岸及山頂一帶進行聯合宣傳行動，透過派發單張和展示宣傳橫額，向公眾講解《小型無人機令》的相關規定和該兩處附近的小型無人機限制飛行區位置。

警方重申，絕不容忍任何危害公共安全和航空安全的行為，定必嚴正執法，採取果斷措施打擊涉及違反《小型無人機令》的行為，市民切勿以身試法，同時提醒市民，為了配合C919飛機於本周六（16日）的飛行演示，民航處將在維多利亞港一帶設立臨時限制飛行區，限制包括放飛無人機（即航拍機或模型飛機等）的飛行活動，市民請密切留意民航處的「SUA一站通」，獲取有關限制飛行區的資訊，切勿違法於限制飛行區內或在可能影響航空安全的情況下放飛小型無人機。

《小型無人機令》（第448G章）已於2022年6月1日生效，以風險為本模式規管小型無人機的操作，按照小型無人機的重量和不同的操作風險水平，設立相應規管要求，任何人如干犯《小型無人機令》所訂的罪行，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。