尖沙咀百呎劏房「倉住」兩用　木架放滿65萬支私煙　60歲婦被拘控

海關近日持續打擊販賣私煙活動，昨日（13日）在尖沙咀搗破一個在劏房單位內的私煙儲存倉。海關人員昨日在一幢商住大廈內發現一名可疑女子，截查後發現她身上攜有約1萬支私煙而將她拘捕，再將她押返至其不足百呎的劏房住所，再找到約65萬支私煙，總值約248萬元。她將與海關昨日於元朗拘捕的兩名36歲男子，同被控「處理應課稅品條例適用的貨品」罪。



海關昨日（13日）於尖沙咀破獲一個位於一個不足百呎的劏房住所內的私煙儲存倉，共搜出約65萬支私煙。（羅日昇攝）

海關稅收罪案調查科調查主任吳國榮表示，人員昨日在區內進行反私煙行動時，於一幢商住大廈內發現一名拖着手拉車的本地女子，其車上有紙箱、形跡可疑，遂上前截查並發現箱內藏有約1萬支私煙，隨即將她拘捕。人員再將疑犯押返至大廈內一個不足100呎的劏房單位，搜出約65萬支私煙。

疑犯報稱無業，並藉自製木架利用單位僅餘空間收藏私煙。吳國榮形容該單位居住環境惡劣，而涉及私煙品牌多達31個，相信她試圖在區內分銷該批私煙，不排除有更多人被捕。

昨日（13日）被捕的60歲女子已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，下周三（20日）將於九龍城裁判法院提堂。（羅日昇攝）

海關昨日（13日）在尖沙咀搜出的私煙總值約248萬元，應課稅值168萬元。（羅日昇攝）

另外，海關昨日下午亦在元朗錦莆路一間鐵皮屋內，搜出約210萬支私煙，兩名同為36歲、報稱為工人的涉案男子被捕。海關人員在兩案檢獲合共約275萬支私煙，估計市值共約1,000萬元，應課稅值約690萬元。

三名疑犯已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，其中60歲女子將於下周三（20日）在九龍城裁判法院提堂，另外兩男則會在明日於屯門裁判法院提堂。

海關強調，因聖誕及新年假期將至，人員會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並多管齊下打擊私煙活動。海關重申買賣私煙同屬違法，《應課稅品條例》列明，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

▼元朗錦莆路私煙倉▼

