4男女涉經訂閱平台資助羅冠聰及許智峯被捕　國安處籲勿自招麻煩

警務處國家安全處（國安處）今午（14日）召開記者會，總警司李桂華聯同高級警司洪毅表示，各懸紅100萬港元新通緝5名身處海外港人，包括鄭文傑（33歲）、許穎婷（24歲）、邵嵐（24歲）、蔡明達（46歲）及霍嘉誌（42歲）。此外，昨日（13日）以「資助他人實施分裂國家罪」拘捕2男2女，涉嫌透過網上訂閱者平台，在過去3年資助1萬元至12萬元予被通緝人士羅冠聰、許智峯。李桂華強調，警方會對被通緝人士會追究到底，並提醒試圖資助他們的人士要三思，勿自招麻煩。同時，他亦呼籲有資料提供的人士可與警方聯絡。



被捕4人涉嫌資助羅冠聰（左）及許智峯。（資料圖片）

洪毅交代行動詳情時指，警方留意到在上次通緝名單內，兩名逃犯羅冠聰及許智峯分別在2020年6月及12月逃往外國後，在一個網上訂閱者平台上開立帳戶，並多次在帳戶發表危害國家安全的言論，亦不斷要求外國政府制裁香港官員及法官，涉嫌干犯煽動分裂國家罪、煽動顛覆國家政權罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪：同時，兩人分別在該網上訂閱者平台呼籲眾籌及呼籲公眾提供金錢資助，支持他們繼續實施危害國家安全的行為及活動。

國安處調查顯示，羅冠聰、許智峯透過該平台獲取資金，國安處掌握充分證據後，發現4名本地人士，包括2名男子（29、68歲）及2名女子（56、59歲）自2020年12月至2023年11月，3年內透過該平台資助羅冠聰、許智峯，以進行危害國家安全活動，資助金額由1萬元至12萬港幣不等。調查亦顯示，他們有瀏覽羅冠聰、許智峯有關平台帳戶。

警方昨日於4個地點採取執法行動，以「資助他人實施分裂國家罪」拘捕該4名人士，他們報稱任職電梯技工、補習老師及退休人士，現正被扣留調查，行動仍然繼續。洪毅提醒，煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施危害國家安全罪行，即屬犯罪。警方會繼續對相關犯罪行為嚴正執法，呼籲社會大眾不要以身試法。

▼早前被通緝8名流亡海外人士▼



國安處懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（資料圖片：陳浩然攝）

今年7月3日警方國家安全處（國安處）懸紅100萬通緝8名人士，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰。當時國安處總警司李桂華強調懸紅的做法，並非「做騷」而是執法，懸紅屬於嚴重罪行常見做法；又指希望他們珍惜這個機會，回港自首。李桂華亦承認若通緝人士不回港便無法拘捕，但表示警方工作不會停止。

▼ 警國安處今日（12月14日）新通緝5名海外港人 ▼

